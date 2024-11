A- A+

Futebol Náutico terá reunião em São Paulo com investidores para tratar de SAF Encontro terá presença do presidente do Timbu, Bruno Becker, e do vice-presidente comercial e de novos negócios, Luiz Filipe Figueiredo

Na próxima terça (12), o presidente do Náutico, Bruno Becker, e o vice-presidente comercial e de novos negócios, Luiz Filipe Figueiredo, estarão em São Paulo para se reunir com investidores para tratar de uma negociação envolvendo a venda de ações do clube no processo de mudança de modelo de gestão para a Sociedade Anônima do Futebol do Náutico (SAF).

“Será mais uma das reuniões que já tivemos antes para tratar do assunto. Ainda é preciso ter a assinatura da proposta vinculante e aprovação no Conselho Deliberativo para o negócio evoluir. Não estipulamos prazo para a conclusão de tudo isso”, ponderou Figueiredo.

Para dar prosseguimento à negociação, as partes precisam formalizar uma proposta vinculante, gerando obrigações a serem cumpridas para o acerto.

No ano passado, surgiu a informação de que o Náutico recebeu uma proposta de R$ 980 milhões pela venda de 90% das ações Os investidores em questão iriam utilizar o valor em projetos que compõem reformas estruturais, pagamento de dívidas, aporte no futebol, entre outros pontos. Não havia indicação da venda na SAF de qualquer imóvel atrelado à instituição, como o estádio dos Aflitos ou o Centro de Treinamento Wilson Campos.

