Futebol Náutico: Justiça reconhece demissão de Hélio dos Anjos por justa causa Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região aceitou o recurso do Timbu questionando pedido do técnico em receber R$ 800 mil por saída, em 2022

Por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a Justiça aceitou o recurso do Náutico para reconhecer a demissão por justa causa do técnico Hélio dos Anjos, em 2022. Inicialmente, em junho deste ano, o Timbu foi condenado a pagar cerca de R$ 800 mil ao profissional pela demissão, mas conseguiu reverter a pena, fazendo ainda o ex-comandante arcar com os 10% referentes aos honorários advocatícios. Hélio pode recorrer.

Entenda

Após a derrota do Náutico pelas mãos do Retrô nos Aflitos, por 2x1, pelo Campeonato Pernambucano de 2022, membros de uma torcida organizada do clube se dirigiram ao vestiário para cobrar os jogadores e comissão técnica sobre o resultado, causando confusão. Soltando críticas à estrutura do clube e atrasos salariais, Guilherme dos Anjos, filho de Hélio e então auxiliar-técnico, publicou em seu perfil pessoal no Instagram uma nota sobre o ocorrido. Pouco depois, foi comunicado pela diretoria sobre o seu desligamento.

No dia seguinte, Hélio dos Anjos, que era o treinador do Náutico à época, também foi demitido. Ambos os profissionais saíram por justa causa, com o Timbu alegando que a postura afetou o clube. A juíza Maria Carla Dourado de Brito, da 10ª Vara do Trabalho do Recife, porém, entendeu que a demissão ocorreu por conta de uma “animosidade” pessoal entre o treinador e o então presidente alvirrubro, Diógenes Braga, fazendo com o que o Timbu tivesse de pagar R$ 800 mil pela quebra de contrato.

“À luz de todos os fundamentos acima, tenho que não restou comprovada a prática de qualquer falta grave pelo Reclamante (Hélio dos Anjos) capaz de legitimar a aplicação de penalidade máxima prevista pelo Legislador, pelo que declaro, em face da desconstituição dosa nulidade do ato demissional da parte autora fundamentos utilizados para a justa causa aplicada pelo Reclamado”, informou trecho da sentença anterior que dava ganho de causa ao treinador.

O Náutico recorreu da decisão e obteve vitória, com a Justiça levando em consideração um áudio em que Hélio dos Anjos teria sido “desrespeitoso” com Diógenes, configurando um insulto à hierarquia no clube. O técnico ainda pode entrar com uma ação no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

