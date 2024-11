A- A+

Futebol Náutico atualiza andamento da requalificação do gramado dos Aflitos Último jogo no estádio foi dia 17 de agosto, ainda pela Série C do Campeonato Brasileiro

O gerente de operações dos Aflitos, Felipe Teixeira, atualizou nesta segunda (11) o andamento da requalificação do gramado do estádio, iniciado no final de outubro. O palco alvirrubro está em processo de revitalização para a reutilização do local em 2025.

“Passamos por duas etapas da aplicação de herbicidas. Faremos nesta semana a terceira fase. Persistindo algum tipo de erva daninha, iremos para uma fase pontual de aplicação. Depois disso, passamos para o corte vertical do gramado e, dependendo do comportamento, faremos a aplicação do adubo”, explicou o gerente.

“Nesse processo, quem mora nas redondezas pode ver o gramado mais amarronzado ou amarelado, mas isso é natural, faz parte do processo. Depois do adubo, vamos para um processo chamado ‘topdressing’, com um banho de areia. Daí, o campo possivelmente estará pronto para uso”, completou.

Teixeira também atualizou quanto aos laudos que o Náutico precisará ter para liberar o estádio para receber os jogos do clube em 2025.

“Nosso laudo do Corpo de Bombeiros já foi dado entrada. O de engenharia está em fase final e os demais, como o da Vigilância Sanitária e Polícia Militar, estarão em um processo mais próximo ao final do ano”, apontou.

O Náutico inicia a pré-temporada no dia 20 de novembro e deve realizar uma série de amistosos antes do começo oficial da temporada 2025, focando nas disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

