Futebol Conselho Deliberativo do Náutico autoriza criação de comissão sobre reforma do Estatuto A última atualização do Estatuto ocorreu em 2015. Tema será debatido pelo Pleno e dependerá da aprovação do colegiado e, posteriormente, da Assembleia de Sócios

O Conselho Deliberativo do Náutico informou nesta segunda (11) que formará uma uma comissão que tratará da reforma do Estatuto do clube. O resultado do trabalho do grupo formado por cinco conselheiros será debatido pelo Pleno e dependerá da aprovação do colegiado e, posteriormente, da Assembleia de Sócios.

Em nota, o CD informou que a atualização mais recente ocorreu em 2015 e que, de lá para cá, o Náutico "passou a vivenciar realidades até então desconhecidas pelos alvirrubros, como Recuperação Judicial e Sociedade Anônima do Futebol - SAF". O Timbu declarou que no mês que vem serão definidos os nomes que irão analisar o tema.

“É mais um momento importante de olhar para a mesma direção. Mais do que nunca, é preciso unir esforços em busca do fortalecimento do Náutico”, destacou Aluísio Xavier, presidente do Conselho Deliberativo.

