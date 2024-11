Sport elimina Náutico e vai à final do Pernambucano sub-13

A- A+

No último domingo (10), o Sport carimbou vaga na final do Campeonato Pernambucano sub-13. Depois de vencer o Náutico por 2x1, no confronto de ida, o Leão foi superado por 1x0, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, mas garantiu a classificação nos pênaltis ao bater o rival por 3x2.

A comemoração dos #LeõesDaBase do sub-13 após eliminarem o Náutico e garantirem a vaga rubro-negra na final do Pernambucano! pic.twitter.com/qZSsfbBC9K — Sport Club do Recife - Base (@leoesdabase) November 10, 2024

A categoria rubro-negra disputou todas as decisões do Estadual desde a primeira edição, em 2021. O adversário na final será o Retrô, que passou pelo Flamengo-PE. O duelo ainda não tem data definida.

“Estamos muito orgulhosos da trajetória que os atletas estão trilhando no Estadual. Celebramos bastante a classificação para a final, mas já passou. Estamos focados em nos prepararmos para buscar mais esse título para o clube”, falou o técnico João Barros.

Para chegar até a decisão, o Sport teve uma campanha de 66% de aproveitamento. Em 11 jogos, os rubro-negros acumularam seis vitórias, três empates e duas derrotas. Além disso, marcaram 23 gols e sofreram sete.

