Futebol Melhorar aproveitamento nos Aflitos é meta do Náutico em 2025 Clube somou menos de 60% dos pontos possíveis como mandante, com rendimento inferior ao de 2023

Metade alegria, metade frustração. Dos 22 jogos que fez dentro de casa em 2024, o Náutico conseguiu vencer apenas 11. Quanto aos demais, foram seis empates e cinco derrotas. Desempenho de apenas 59% como mandante, insuficiente para fazer o Timbu prosperar no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, além de também deixar o clube por mais uma temporada na Série C do Campeonato Brasileiro. Números que os alvirrubros querem melhorar em 2025.

No recorte dos últimos cinco anos, esse desempenho foi superior apenas aos de 2020 e 2022. Há quatro anos, o Náutico alcançou 54% dos pontos possíveis em casa, com 11 vitórias, 15 empates e quatro derrotas. Dois anos depois, o número de triunfos se repetiu, mas com sete resultados de igualdade e 12 tropeços, em temporada que culminou com o rebaixamento à Série C. Aproveitamento de 44%.

Na última vez em que conseguiu o acesso à Série B, em 2019, parte do sucesso do Náutico na temporada passou pelo bom desempenho em casa. No geral, somando também partidas em outras competições, o Timbu teve aproveitamento de 74%. Foram 17 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Na terceira divisão, o Timbu obteve o acesso e de quebra terminou como campeão.

Atualmente, os Aflitos passa por um processo de requalificação do gramado,com aplicação de herbicidas. O Timbu ainda não definiu quando os reparos serão finalizados, ficando na dependência também dos laudos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária. A reapresentação alvirrubra para a temporada 2025 será no dia 20 de novembro, no Centro de Treinamento Wilson Campos.

