Futebol Série C: presidente do Retrô organiza grupo para tentar mudar formato em 2025 Náutico e Retrô estão classificados para a competição na próxima temporada

A Série C do Campeonato Brasileiro pode sofrer alterações para a temporada de 2025. Isso porque uma comissão formada por oito equipes nordestinas foi criada para discutir uma nova fórmula de disputa para a competição no próximo ano.

O grupo é composto por ABC, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Floresta, Itabaiana, Náutico e Retrô. Laércio Guerra, presidente da Fênix de Camaragibe, que conquistou o acesso à Terceira Divisão em 2024, foi o responsável pela iniciativa de criar a comissão.

O objetivo é que a Série C adote um formato de pontos corridos, com 38 rodadas, semelhante ao das Séries A e B em 2025. Os dirigentes dos clubes se reunirão com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para apresentar debater a possível mudança na competição.No próximo mês, a entidade máxima do futebol nacional divulgará o calendário das competições para a temporada seguinte.

“A ideia surgiu já anteriormente na medida em que a gente conseguiu o acesso. Uma competição em pontos corridos, com 38 rodadas, tem dado certo nas Séries A e B. Tendo o mesmo quantitativo, não seria mais do que justo a C ter esse mesmo formato. Ele privilegia o investimento, a estrutura e a organização do clube que conseguir terminar entre os quatro. Além disso, podemos ampliar o calendário”, afirmou o presidente do Retrô.

“Tive o trabalho de ligar individualmente para cada presidente dos clubes do Nordeste e todos, sem exceção, foram assertivos em dizer que esse seria o melhor modelo. Tenho plena convicção que a CBF está observando essa evolução dos clubes. Não somente em termos de investimento, mas de qualidade e melhoria dos clubes. A Série C é boa, mas poderia melhorar. O ápice dessa evolução seria essa formatação”, completou.

O que muda?

Atualmente, a Série C do Campeonato Brasileiro é disputada em duas etapas. Na primeira fase, todos os times se enfrentam em turno único, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores classificados avançam para a segunda fase, enquanto os quatro piores são rebaixados para a Série D.

Na fase seguinte, as oito equipes são divididas em dois grupos de quatro times cada. Os clubes se enfrentam dentro de seus grupos em jogos de ida e volta, totalizando seis partidas.

Os dois melhores de cada grupo garantem o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois líderes disputam o título da Terceira Divisão, que é definido em dois jogos de ida e volta.

Atualmente, a fórmula da competição conta com 27 datas. Se a mudança proposta for aceita, a Terceira Divisão passará a ter 38 datas. Essa alteração também terá implicações financeiras, uma vez que a Confederação é responsável por cobrir os custos logísticos das equipes durante todas as fases da competição.

