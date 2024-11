A- A+

Futebol de base Santa Cruz e Náutico fazem jogo de ida das semifinais da Copa Pernambuco Sub20 Duelo acontece neste sábado (16), às 15h, no CT do Timbu

Santa Cruz e Náutico se enfrentam, neste sábado (16), às 15h, no CT alvirrubro, em um clássico que promete fortes emoções. No primeiro jogo das semifinais da Copa Pernambuco Sub20, as duas equipes chegam como as únicas invictas na competição.

Ambas querem conquistar uma vantagem no duelo de ida para se aproximar da classificação para a final.

Na primeira fase, o Santa Cruz mostrou força ao liderar o grupo com 14 pontos em seis jogos, registrando quatro vitórias e dois empates, com 10 gols marcados e apenas 4 sofridos. Com um aproveitamento de 77%, o Tricolor construiu uma campanha sólida e entra nas semifinais com moral.

O Náutico, por sua vez, também teve uma excelente fase inicial, somando 12 pontos em campo, com três vitórias e três empates e uma marca de 17 gols marcados e 5 sofridos, totalizando um saldo positivo de 12. No entanto, devido a uma decisão do TJD, o Timbu perdeu seis pontos e encerrou a fase de grupos com 6 pontos, ficando na quarta posição.

Santa Cruz e Náutico disputam mais um clássico pela Copa Pernambuco sub-20 - Rafael Vieira/FPF

As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos, em um jogo equilibrado que terminou em empate de 2x2 no Arruda, reforçando o equilíbrio entre os times. O jogo de volta das semifinais será realizado na quarta-feira, 20 de novembro, às 15h, no Ninho das Cobras, em Camaragibe, onde Santa Cruz e Náutico definirão quem avança para a grande final.

Outra semifinal



Pelo outro lado, o Sport recebe o Retrô, no CT do Rubro-negro, em Paulista, neste sábado (16), às 15h, também pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Pernambuco Sub20. O confronto coloca frente a frente duas das equipes mais consistentes da competição.

O Retrô chega com uma campanha de destaque na primeira fase, terminando na vice-liderança com 13 pontos. Em seis jogos, o time azulino conquistou quatro vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota, alcançando um saldo impressionante de 19 gols, com 20 marcados e apenas um sofrido. Com um aproveitamento de 72%, o Retrô desponta como uma das forças do campeonato e conta com a artilharia de Denilson, que marcou 5 gols até agora.

O Sport, que terminou a primeira fase na terceira colocação, também se mostrou competitivo, somando 10 pontos com três vitórias, um empate e duas derrotas. Com 10 gols marcados e 7 sofridos, o Leão demonstrou força no ataque, especialmente com Riquelmy, que balançou as redes 4 vezes e é um dos destaques do time. O Leão, porém, terá a missão de se recuperar diante do Retrô, que venceu o confronto direto na fase de grupos por 4x0 no CT do Retrô, em Camaragibe.

