Náutico se reapresenta nesta quarta (20) para início da pré-temporada 2025

A- A+

Já chegou 2025 para o Náutico. Nesta quarta (20), parte do elenco alvirrubro se reapresenta no Centro de Treinamento Wilson Campos para o início da pré-temporada. Os atletas não descerão ao gramado, realizando apenas atividades na academia do hotel. As avaliações médicas, físicas e fisiológicas começarão a partir da quinta (21).





Elenco

Para o início dos trabalhos, o Náutico terá a presença de atletas vindos da categoria de base e remanescentes da temporada passada. Ao todo, o Timbu acertou as permanências dos laterais Arnaldo e Luiz Paulo; os volantes Renato Alves, Marco Antônio e Sousa; o meia Patrick Allan e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Além disso, o clube ainda prolongou os vínculos dos zagueiros Odivan e Robson Reis, que ficaram afastados na Série C passada por conta de lesão.

Marco Antônio e Sousa, porém, não estarão na reapresentação, já que foram emprestados para CRB e Amazonas, respectivamente, participando da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Náutico ainda não anunciou oficialmente reforços para 2025, mas já tem pré-contrato com ao menos seis jogadores: os goleiros Douglas Borges e Wellerson; os laterais Igor Fernandes e Marcos Ytalo, o zagueiro Fagner Alemão e o atacante Hélio Borges. Mais nomes devem chegar após o término da Série B.

Em 2025, o Náutico disputará quatro competições: Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe será comandada pelo técnico Marquinhos Santos.

SAF

Em meio ao retorno às atividades, o Náutico segue em negociação para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na semana passada, o presidente do clube, Bruno Becker, teve uma reunião com um grupo de investidores e agora os alvirrubros estão no aguardo de uma proposta não vinculante para evoluir nas tratativas.

A expectativa é que a assinatura da proposta aconteça ainda nesta semana. Em seguida, a oferta precisa ser aprovada no Conselho Deliberativo, com votação dos sócios.

No ano passado, o Náutico recebeu uma proposta de R$ 980 milhões pela venda de 90% das ações Os investidores em questão iriam utilizar o valor em reformas estruturais, pagamento de dívidas, aporte no futebol, entre outros pontos. Não havia indicação da venda na SAF de qualquer imóvel atrelado à instituição, como o estádio dos Aflitos ou o Centro de Treinamento Wilson Campos. A negociação, porém, não evoluiu.

Veja também

Futebol Werder Bremen decide sair do X por causa de "discursos de ódio" na plataforma