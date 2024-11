A- A+

Náutico Náutico anuncia contratação de psicólogo para reforçar comissão técnica Com Gilcelio Orige, Timbu dá pontapé na temporada 2025 nesta quarta-feira (20)

O Náutico anunciou, na manhã desta terça-feira (19), um reforço para a comissão técnica. Trata-se do psicólogo Gilcelio Orige, que já havia passado pelo clube entre os anos de 2018 e 2019.

Especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia, o profissional já trabalhou em equipes como ABC e Paysandu. No Náutico, junto ao técnico Marquinhos Santos, vai ter como objetivo o desenvolvimento individual e coletivo dos atletas.

“O trabalho começará com a construção de perfis comportamentais personalizados para cada jogador”, destacou Gilcelio, em entrevista à comunicação alvirrubra.

Ainda de acordo com o psicólogo, o trabalho será feito em conjunto com outras áreas voltadas para a saúde dentro do clube.

"Nosso objetivo é entender o comportamento de cada atleta e alinhar esse trabalho com áreas como nutrição, fisiologia e preparação física. Essa integração é essencial para alcançar o máximo rendimento", salientou.

Visando a temporada 2025, o elenco do Náutico se reapresenta às 14h desta quarta-feira (20), no CT Wilson Campos.

