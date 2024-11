A- A+

Futebol Coordenador científico do Náutico explica processo para ter o elenco "homogêneo" até estreia em 2025 Timbu iniciou na última quarta (20) o primeiro dos três processos de reapresentação de olho na estreia oficial na temporada que vem, no dia 12 de janeiro, pelo Campeonato Pernambucano

O primeiro dos três ciclos de reapresentação do Náutico na pré-temporada começou na última quarta. Um processo que o coordenador científico do clube, Bruno Simões, observa como fundamental antes de a comissão técnica dar o pontapé para os trabalhos táticos e técnicos. O principal objetivo do Timbu é deixar o elenco “homogêneo” até a estreia oficial em 2025.

“Como é de praxe, em toda a pré-temporada, a gente precisa entender como cada atleta está nas capacidades principais para o futebol. O núcleo de saúde e performance é composto por vários departamentos e cada um tem sua lógica de avaliação”, iniciou.

“Na avaliação médica, os atletas fazem os exames de sangue e laboratoriais. Na fisioterapia são feitos os testes funcionais e perimetrias. Na nutrição é visto o percentual de gordura e peso. Na preparação física, a gente faz os testes de força e potência. Vamos trabalhar também avaliações do comportamento mental, já que a psicologia também está agrupada dentro de saúde e performance. Na fisiologia, a gente faz as avaliações funcionais e termográficas. O departamento de análise técnica e tática entrará em cena na próxima semana”, completou.

Segundo Simões, o passo seguinte após todas as avaliações é montar um diagnóstico individual de cada atleta, prescrevendo o treino ao longo da semana. “Cada um tem um tempo específico de inatividade. Alguns se apresentaram com dois meses, outros com três e tudo isso influencia na avaliação”, apontou.

Nesta semana, o Náutico se reapresentou com 14 jogadores. Ao todo, 10 já estavam no elenco: os laterais Arnaldo e Luiz Paulo; o zagueiro Odivan; os volantes Renato Alves, Igor Pereira e Samuel; os meias Patrick Allan e Felipe Redaelli; além dos atacantes Bruno Mezenga e Thalissinho.

Samuel Otusanya, do América, também participou dos trabalhos. O atacante nigeriano de 20 anos passará por uma fase de testes no Timbu e, se aprovado, pode ficar em definitivo. Além dos atletas da lista acima, três jogadores com pré-contrato assinado com o clube se apresentaram: o goleiro Wellerson, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, e o atacante Hélio Borges.

“Teremos mais duas janelas de apresentação. A segunda é com os atletas oriundos da base, que serão apresentados dia 30 deste mês, após a final que jogarão na próxima semana (na Copa Pernambuco, contra o Retrô). Eles estão em competição e não teremos problemas quanto a isso. A terceira é de atletas que estão na Série B, finalizando o campeonato no domingo, com uma bagagem de treino. Do dia 27 de novembro até o dia 16 de dezembro (quando se apresentam), eles terão três semanas (de descanso). A lógica nossa é deixar todos uniformes para na nossa estreia, no dia 12 de janeiro, ter o grupo mais homogêneo possível”, finalizou.

