A- A+

RECIFE Às vésperas da festa, teto do Santuário do Morro da Conceição será entregue nesta segunda (25) Segunda etapa da obra terá início em 13 de dezembro

O teto do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, será entregue nesta segunda-feira (25), três dias antes do começo da 120ª edição da Festa do Morro.

Equipes de várias frentes técnicas vinculadas ao Governo de Pernambuco irão liberar a área do templo.

A obra já finalizou a etapa da fixação de todo o teto, com treliças, terças, telhados e forro especial.

Em 30 de agosto, o teto do Santuário desabou, deixando duas vítimas fatais - Antônio José dos Santos e Maria da Conceição França Pinto - e quase 30 feridos.

Um mutirão de limpeza com cerca de 40 voluntários irá fazer a lavagem e organização da igreja, após a liberação. À noite, às 19h, será feito um momento de oração com os integrantes do Terço dos Homens, aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição.

Foi aos pés da imagem que missas e demais celebrações da comunidade do Santuário foram realizadas desde a tragédia.

O prazo inicial do Governo do Estado para entrega da primeira etapa era 2 de dezembro. Essa data foi antecipada para 27 de novembro, e a conclusão ainda aconteceu dois dias antes, nesta segunda-feira.

A primeira etapa da obra tem investimento de R$ 1,4 milhão. Com a entrega, o Santuário poderá receber os fiéis para a Festa do Morro, entre 28 de novembro e 8 de dezembro.

Segunda etapa

Após fim da Festa do Morro, que termina em 8 de dezembro, terá início a segunda etapa da reforma do Santuário, que será isolado novamente para a conclusão dos trabalhos.

Nessa nova etapa da obra, serão trocadas as portas de vidro e o piso, danificados, bem como a parte elétrica e a refrigeração.



Veja também

MUNDO Bessent pretende reduzir dívida dos EUA, mas promete cumprir cortes de impostos de Trump