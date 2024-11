Sesc Piedade anuncia reabertura para a população a partir desta sexta (29)

A- A+

O Sesc Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, anunciou a reabertura de sua unidade após concluir a primeira etapa de reforma e ampliação, que durou um ano e dez meses.



A solenidade de inauguração acontecerá nesta quinta-feira (28). A partir desta sexta-feira (29) até o próximo domingo (1º), a população poderá conhecer o novo espaço, com programação festiva e de recreação.



Após a reforma, o espaço passa agora a ofertar um verdadeiro centro de lazer, saúde, cultura e educação de excelência, tudo isso em um espaço renovado, moderno e acessível.



O investimento nesta primeira etapa é R$ 24,1 milhões, entre obra (R$ 22 milhões), equipamentos e mobiliários (R$ 2,1 milhões). Os recursos são do Departamento Nacional do Sesc e do Departamento Regional da instituição. A unidade tem área de 1.464,71 m² e foi inaugurada em 1970.



Nesse retorno, o Sesc Piedade oferecerá aos clientes e comunidade em geral uma série de novas instalações e serviços de qualidade. Entre as principais melhorias, destacam-se o parque aquático reformado para atividades de lazer e aulas de hidroginástica e natação em piscina semiolímpica; academia com vista panorâmica, que inclui aulas de ritmos, treinamento multifuncional, alongamento, step e jump.

O bloco também vai ofertar aulas de pilates solo, judô, sessões recreativas, além de um campo de futebol society (também disponível para aluguel), salão de jogos, lanchonete e biblioteca.



Um novo centro educacional também foi contemplado com as melhorias, com foco na educação de jovens e adultos (EJA), nos níveis de ensino fundamental e médio.



Além disso, o bloco contará com Sesc LAB, um espaço voltado para a oferta de cursos de robótica educacional e de tecnologias digitais; sala de línguas com cursos de inglês e o Núcleo de Apoio Psicossocial, visando fortalecer a inclusão dos estudantes e de seus familiares por meio de atendimentos individualizados e em grupo.

"Estamos muito orgulhosos de entregar à comunidade de Jaboatão dos Guararapes e à região um espaço renovado, que não apenas oferece mais qualidade de vida e bem-estar, mas também reafirma o compromisso do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco com o desenvolvimento social, educacional e esportivo de todos. Este é apenas o começo de um projeto que continuará a transformar e impactar positivamente a vida das pessoas", afirmou Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.

A próxima fase das obras do Sesc Piedade já está em andamento e promete ainda mais transformações. Em breve, os visitantes poderão contar com novos espaços como restaurante, cineteatro, salão de eventos, studio de pilates, central de relacionamento e cafeteria rooftop, além de ampliação do centro cultural, de convivência e salas para grupos de jovens e pessoas idosas. A previsão é investimento é de cerca de R$ 35,8 milhões



A presença do Sesc em Jaboatão não se limita à unidade à beira-mar. Em maio deste ano, foi inaugurado um complexo de 12 quadras de beach tennis e mantém em funcionamento o Cineteatro Samuel Campelo, no centro do município.





Período de matrículas

Como forma de prestigiar os clientes que estavam matriculados antes da reforma, o Sesc Piedade está realizando as inscrições para o retorno às atividades desde o dia 5 deste mês. E a partir do dia 18, também começou a matricular novatos.



Atualmente há vagas disponíveis para: musculação, natação, funcional kids, futebol society, hidroginástica, judô, Movimente 60+, pilates solo e beach tennis.



Programação comemorativa

Para comemorar com o público a retomada de atividades na unidade, o Sesc terá dois dias de intensa programação esportiva, recreativa, cultural e de bem-estar.

Na sexta-feira (29), a partir das 8h, haverá aulão de hidroginástica, natação, pilates, futebol society, massoterapia, aferição de pressão e glicose, limpeza de pele, contação de histórias, treinamento cross, oficina de turbante, aulão de ritmos, brincadeiras e jogos populares, entre outras atividades.



No sábado (30), além dessas ações, haverá oficina de teatro e de árvore de Natal, apresentação do Grupo Encantos do Mar.



No dia domingo (1º), das 9h às 16h, a unidade terá o primeiro Sesc Lazer em novo formato, banho de piscina, voz e violão, atividades recreativas, com ingressos no valor de R$ 6,00 (trabalhador do comércio, dependentes e estudantes) e R$ 12,00 (público em geral). A programação completa está disponível no site do Sesc.



