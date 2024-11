A- A+

Mobilidade Festa do Morro: paradas de ônibus terão alterações a partir desta sexta (29); veja quais Linhas que tem percurso para a festa já têm autorização para divulgar no destino eletrônico de sua frota o termo "Festa do Morro"

Com o início das comemorações da 120ª Festa do Morro, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) anunciou que, a partir das 17h desta sexta-feira (29) até o dia 8 de dezembro, promoverá mudanças em duas paradas de ônibus para os usuários que seguem com destino à festividade, na Zona Norte do Recife.

Segundo o Consórcio, serão realizadas modificações com relação às paradas de ônibus da Avenida Norte, no sentido cidade/subúrbio.

A parada nº 110044, localizada em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, um pouco antes do Largo Dom Luis, na Tamarineira, Zona Norte do Recife, passará a funcionar provisoriamente durante o período e atenderá três linhas. Confira.

• 641 – TI Macaxeira / Encruzilhada

• 645 – TI Macaxeira (Av. Norte)

• 622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá) (até 17h do dia 05/12/2024)

Outra mudança, ainda na mesma via, será a implantação de uma parada provisória em frente ao imóvel nº 5.924, depois do Largo Dom Luis e após o Supermercado “Mais Você”. Confira as linhas que atenderão no local.

• 330 - Casa Amarela/CDU (Av. Caxangá)

• 517 - Córrego do Inácio

• 612 - Morro da Conceição (Cruz Cabugá)

• 621 - Alto Treze de Maio (Príncipe)

• 622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá) (até 17h do dia 05/12/2024)

• 623 - Vasco da Gama (João de Barros)

• 624 – Brejo (Conde da Boa Vista)

• 631 - Nova Descoberta (Cabugá)

• 632 - Alto do Refúgio (Cabugá)

• 642 - Guabiraba (Córrego do Jenipapo)

• 644 - Largo do Maracanã (Conde da Boa Vista)

As linhas que tem percurso para a festa já têm autorização para divulgar no destino eletrônico de sua frota o termo “Festa do Morro”.

Em caso de dúvidas, sugestões ou registro de reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182-5511/5518.



