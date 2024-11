A- A+

SEGURANÇA Festa do Morro: Polícia Militar inicia operação de segurança para festividade Uma das maiores festividades religiosas de Pernambuco, a Festa do Morro começa em 28 de novembro e segue até 8 de dezembro

A partir desta quinta-feira (28) até o domingo (8), Dia de Nossa Senhora da Conceição, a Polícia Militar dará início a uma operação especial de reforço no policiamento durante a Festa do Morro.

O objetivo é garantir a tranquilidade dos milhares de fiéis que participam da maior e mais tradicional festa religiosa do Recife, que visitam o santuário para render graças e fazer promessas.

Coordenada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a operação contará com a participação de unidades especializadas, incluindo o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), Batalhão de Trânsito (BPTran), Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e o Regimento de Polícia Montada (RPMon/Cavalaria).

O efetivo será distribuído em modalidades de patrulhamento a pé e motorizado, e terá ainda o apoio de drones para monitoramento. O policiamento foi planejado para oferecer atenção especial aos visitantes, com policiais utilizando palas de cor laranja para serem mais visíveis e prestarem todas as informações necessárias.

A operação foi rigorosamente planejada para assegurar que a festa ocorra de maneira ordeira, proporcionando momentos de alegria e fé para todos os participantes.

