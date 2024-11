A- A+

turismo Costa Favolosa: mais de 2 mil turistas movimentam o Recife com desembarque do cruzeiro Navio vem de Tenerife, Espanha, com parada na capital pernambucana até às 13h desta quinta (28), quando retorna ao mar rumo a Salvador

O cruzeiro italiano Costa Favolosa, vindo de Tenerife, Espanha, desembarcou no Porto do Recife, na manhã desta quinta-feira (28). Ao todo, 2.663 turistas movimentam a capital até as 13h, quando o navio vai zarpar, rumo a Salvador (BA).

Na recepção, o Terminal Marítimo do Recife preparou um momento caloroso para os passageiros, com apresentação de uma orquestra de frevo. O objetivo era tornar o ambiente o mais hospitaleiro possível para que esses turistas retornem à capital em viagens futuras.

"Aqui, hoje, o turista quando desce tem um contato com a nossa cultura. Esse turista que chega aqui hoje e é recebido dessa forma é também o que volta para passar uma semana ou um mês no Recife no futuro. É ele que vai fazer a divulgação da nossa recepção no exterior para que possamos trazer mais cruzeiros do tipo para o nosso Estado", afirmou o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery.

Viagem em família

Uma dessas turistas foi Maryz Bispo, 54 anos, brasileira que mora em Barcelona, na Espanha. Ou melhor, uma não, 12, já que ela trouxe a família inteira, natural do estado de São Paulo, para curtir o Cruzeiro e o Recife. À Folha de Pernambuco, ela contou que já conhecia a capital e que pretende retornar várias vezes.

"Está sendo uma experiência ótima. Já fiz essa rota com o cruzeiro há 12 anos e agora posso refazê-la com a minha família. Da outra vez, parei em mais lugares do Nordeste, mas agora também estou gostando. Conheço Recife, adoro Olinda, adoro o Brasil", brincou, com o sorriso largo.

Uma das pessoas que está acompanhando Maryz nessa aventura é Miriam Lima, fisioterapeuta de 46 anos. "Está sendo maravilhosa a experiência. Tem muitos brasileiros no Costa Favolosa. A recepção foi maravilhosa, e está sendo ótimo fazer essa viagem e passar esse tempo com a família", afirmou.

Família aproveita viagem a bordo do Costa Favolosa. - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Expectativa de crescimento

Antes do início da temporada de turismo, o Terminal Marítimo do Recife passou por reformas de readequação da estrutura. O objetivo era se preparar pare receber bem os turistas.

"Neste ano, a nossa expectativa é receber uma quantidade 10% maior que na temporada passada. Queremos recebê-los para que eles voltem e passem um período maior no nosso Estado", explicou o coordenador de Negócios do Porto do Recife, Andrei Lima.

Além da orquestra de frevo no ponto, também foi montada uma apresentação especial de grupos de coco de roda no Marco Zero. Também foram disponibilizados pelo menos 20 ônibus para roteiros pelo Recife e Olinda.

Costa Favolosa

O Costa Favolosa foi construído na Itália e entrou em operação para a Costa Crociere em 4 de julho de 2011. Batizado pela atriz italiana Margareth Madè em Trieste, o nome da embarcação foi escolhido em um concurso público realizado pela internet.



Os interiores do navio contam com decoração e nomenclaturas inspirados em contos de fada. Assim, quem estiver a bordo pode conferir mais de 6 mil esculturas e obras de arte. O cruzeiro também tem espaços como o Piano Bar Camelot, inspirado na corte do Rei Arthur, e o Casino El Dorado, influenciado pela cidade de ouro maciço da lenda indígena.

