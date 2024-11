A- A+

BLACK FRIDAY Mercado Livre distribui cupons de desconto no Recife na véspera da Black Friday; veja como conseguir Cerca de 200 telas de publicidade digital da cidade vão exibir os cupons no final da tarde desta quinta-feira (28)

O Mercado Livre vai surpreender consumidores do Recife nesta quinta-feira (28), véspera da Black Friday, com a distribuição de cupons de desconto exibidos em painéis digitais espalhados pela cidade.

Entre 17h e 18h, mais de 200 telas em relógios de rua, pontos de ônibus, elevadores e totens exibirão códigos promocionais válidos para compras na plataforma.

Para aproveitar o benefício, basta anotar o código exibido nas telas e inseri-lo na seção “Inserir cupom de desconto” no aplicativo ou site do Mercado Livre.



A promoção oferece R$ 100 de desconto em compras acima de R$ 499, sendo válida até as 23h59 desta sexta-feira (29).

O benefício é limitado a um uso por CPF e não pode ser combinado com outras promoções.

Campanha nacional

A ação faz parte da campanha “Tá na Sua Mão”, protagonizada por Maisa Silva e Marcos Mion. Desde outubro, a iniciativa já distribuiu mais de R$ 40 milhões em descontos. Além do Recife, a estratégia também será realizada simultaneamente em Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Segundo Cesar Hiraoka, diretor de Marketing do Mercado Livre, a empresa vem se preparando durante todo o ano para oferecer a melhor experiência aos clientes na data mais movimentada do varejo.

“Desde o início do ano, todo o nosso time vem trabalhando para entregar a melhor experiência para os consumidores, principalmente durante a data que mais movimenta o varejo. Com a campanha deste ano, buscamos uma interação ainda mais envolvente, aumentando o protagonismo dos consumidores”, conta Hiraoka.





Veja também

COMPRAS Quer trocar de celular na Black Friday 2024?: Veja as ofertas em smartphones