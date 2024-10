Black Friday: 87% dos pernambucanos planejam aproveitar as ofertas gastando até R$ 2 mil

A- A+

A última pesquisa Panorama do Consumo na Black Friday 2024, realizada pelo Mercado Livre e Mercado Pago, revela que 87% dos consumidores em Pernambuco pretendem aproveitar as ofertas da Black Friday deste ano, que será em 29 de novembro.

De acordo com o levantamento, 77% dos consumidores planejam suas compras com antecedência, enquanto 24% mantêm os olhos em “achados” de última hora. A pesquisa revelou, ainda, que 29% dos pernambucanos que vão comprar na Black Friday planejam gastar até R$ 2 mil nas ofertas deste ano.

Eletrodomésticos e moda em alta

Entre as categorias de produtos mais desejadas, destacam-se Eletrodomésticos, Casa & Decoração e Eletrônicos.

A categoria de Moda também tem atraído atenção, com destaque para calçados, moda casual e infantil, ampliando a diversidade de interesses na data.

Forma de pagamento preferida dos pernambucanos

Quando se trata de formas de pagamento, 61% dos pernambucanos preferem usar o cartão de crédito, e 33% desses compradores planejam dividir as compras em até seis parcelas.

Outras opções, como saldo em conta e linha de crédito, também têm conquistado espaço, com 21% dos entrevistados optando por essas alternativas.

Campanha “Tá na Sua Mão” do Mercado Livre

O Mercado Livre reforçou seu investimento em Marketing, aumentando em 50% o montante para promover a campanha “Tá na Sua Mão”, na Black Friday deste ano.

Personalidades como Maisa e Marcos Mion divulgarão, ao longo dos 43 dias da campanha, descontos de até 70% e frete grátis a partir de R$ 29, no programa Meli+. A ação inclui ainda R$ 40 milhões em cupons de desconto e uma série de ofertas especiais.

Centro de distribuição do Mercado Livre em Pernambuco garante entregas mais rápidas

O Mercado Livre inaugurou em agosto o Centro de Distribuição em Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, ampliando sua presença em Pernambuco, com o objetivo de melhorar a experiência de entrega.

Segundo a empresa, graças a esse centro, consumidores da Região Metropolitana do Recife (RMR) poderão receber produtos no mesmo dia da compra, enquanto estados vizinhos contarão com prazos de entrega de até 48 horas para várias localidades do Nordeste.



