Americanas vai contratar cinco mil temporários para Black Friday e Natal

A Americanas, rede varejista que está em processo de recuperação judicial, vai contratar mais de 5 mil temporários para o período da Black Friday e o Natal. Desse total, três mil serão para as 1.600 lojas físicas e 2 mil para a parte logística.

— Desses, 600 profissionais já foram contratados entre agosto e setembro para dar conta do recebimento do estoque antecipado — diz Thiago Correia, diretor comercial da Americanas.

Segundo Correia, a rede começou a se preparar para esse final de ano desde o fim de 2023.





— No primeiro semestre de 2024, implementamos diversas iniciativas com foco em otimização e eficiência da operação, como a mudança no mix de produtos e modulação de lojas, que foi concluída em junho e identificou os produtos adequados para cada grupo de lojas e perfis de consumo, com um efeito importante na velocidade da operação — disse o diretor comercial da Americanas.

O executivo explica que entre as apostas nas lojas físicas estão portáteis como liquidificadores, fritadeiras elétricas, sanduicheiras, grills e ferros de passar. Em outras categorias, como linha branca, estão microondas. Na internet, a estratégia é oferecer itens de maior valor:

— Algumas das apostas do marketplace, baseadas em estudo de consumo, são as telas de grandes polegadas , de 55" e 65". Nas linhas branca e marrom, os focos são refrigeradores, máquina de lavar e fogões, além da linha de ar-condicionado, com várias promoções e descontos e já negociados - cita ele, lembrando que a companhia vai oferecer parcelamento em até dez vezes sem juros nas compras acima de R$ 400.

