A- A+

TECNOLOGIA Empresa que promete viagens de balão ao espaço por R$ 700 mil faz primeiro teste de voo A empresa já reservou mais de 1.800 bilhetes até agora e planeja lançar serviços comerciais em 2026, oferecendo aos passageiros refeições, serviço de coquetéis e Wi-Fi dentro do que chamam de "o primeiro lounge espacial do mundo"

A Space Perspective, empresa que promete viagens de balão ao espaço, completou recentemente um teste de voo não tripulado a partir do convés de um navio personalizado na costa da Flórida, nos Estados Unidos. A cápsula pressurizada, chamada Spaceship Neptune, decolou no último domingo do convés do MS Voyager para uma jornada de seis horas.

O balão movido a hidrogênio atingiu cerca de 30.5 quilômetros de altura antes de descer e realizar um pouso no mar. "Concluir o Development Flight 2 é um momento decisivo para a Space Perspective", disse Taber MacCallum, fundador e diretor de tecnologia, em um comunicado à imprensa.

"Estou muito orgulhoso de nossa equipe dedicada que trabalhou incansavelmente para executar esta missão, aproveitando sua vasta experiência e desenvolvendo soluções para tecnologias inéditas. Este voo não tripulado não só prova nossa tecnologia pioneira, mas também nos aproxima muito de tornar o espaço acessível para todos e reafirma nossa crença no poder transformador das viagens espaciais", afirmou MacCallum.





Durante o voo de teste de domingo, a Space Perspective informou que a Spaceship Neptune manteve a pressão da cabine e a estabilidade na altitude máxima, "confirmando a segurança, o design e o desempenho da maior cápsula de voo espacial já lançada, com as maiores janelas já vistas em um voo."





Subida da cápsula — Foto: Reprodução

A Space Perspective — que já arrecadou US$ 100 milhões de investidores — está vendendo passagens para a beira do espaço por US$ 125.000, cerca de R$ 690 mil. A empresa já reservou mais de 1.800 bilhetes até agora e planeja lançar serviços comerciais em 2026, oferecendo aos passageiros refeições, serviço de coquetéis e Wi-Fi dentro do que chamam de "o primeiro lounge espacial do mundo".

Com design luxuoso e moderno, a cabine conta com cadeiras recicláveis e giratórias, que podem ser usadas durante eventos em grupo. Os passageiros terão à disposição Wi-Fi, telas interativas, copa, bar e uma visão panorâmica de 360° em todos os ambientes. A promessa é servir drinques como Martini.





Com janelas de 1,5 metro de altura, tons escuros, roxos e iluminação suave, o ambiente contrasta com as cápsulas brancas de seus concorrentes. No total, a viagem terá uma duração de seis horas, duas horas para a subida, duas horas de permanência na estratosfera e duas para a descida da cápsula, que terminará com um pouso no oceano.

De acordo com a empresa, a Neptune foi desenvolvida para ser a espaçonave mais acessível, sustentável — é a única opção carbono neutro a chegar ao espaço — e segura no planeta Terra.

Ao contrário das outras naves espaciais em que o compartimento tripulado se separa de um sistema de voo e se transfere para outro sistema de voo, a cápsula da Spaceship Neptune permanece presa ao SpaceBalloon durante todo o voo, da decolagem à aterrissagem, criando um voo perfeitamente seguro e suave.

Veja também

DESMATAMENTO Cerrado: desmatamento emite 135 milhões de toneladas de CO2 desde 2023