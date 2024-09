Americanas: Ame deixa de ser carteira digital e se torna programa de fidelidade

A- A+

A Americanas informou nesta segunda-feira que a Ame Digital, até então fintech da varejista, deixará de ser uma conta de pagamento digital e plataforma autônoma de produtos e serviços financeiros para se tornar o Programa de Fidelidade da companhia. Com o anúncio, as ações da companhia sobem quase 20%, cotadas a R$ 6,93.

O anúncio da varejista, que está em processo de recuperação judicial, já começou a ser comunicado aos clientes.



A primeira fase do novo Programa de Fidelidade deve ser lançada ainda neste semestre e prevê benefícios como acúmulo de pontos e troca por produtos. Até então, era possível usar a Ame em locais fora da rede da varejista e como participante indireta do Pix.

Além do programa de benefícios, que gerará pontos para trocar por descontos nas mais de 1.600 lojas e no site da companhia, a nova unidade de negócios Ame fará a gestão dos serviços financeiros como seguros, cartão de crédito e gift cards, abrangendo mais de 50 milhões de clientes.

— A nova Americanas pede uma nova Ame, que seguirá sua vocação como uma forte alavanca de engajamento de clientes, mas com um modelo de negócio exclusivamente voltado para o nosso ecossistema, que, por si só, já é imenso. Os programas de fidelidade são uma demanda consolidada no mercado, com um claro valor percebido e ganhos potenciais nas taxas de retenção e retorno ao negócio — afirma Tiago Abate, vice-presidente de Clientes da Americanas.

Como usar o saldo da conta Ame?

A companhia informou que quem tem saldo de cashback terá um prazo de 60 dias, a partir desta segunda, para resgate, transferência ou uso dos valores disponíveis na conta digital em compras nas lojas físicas da rede.

Após o dia 2 de novembro, as contas de pagamento serão automaticamente canceladas quando o valor chegar a zero. As contas que não têm valores depositados já estão aptas a serem encerradas pelos usuários.

Como retirar o saldo via PIX?

Para retirar o saldo da conta do Ame via Pix, é preciso abrir o Pix, selecionar “Pagar com QR Code” e usar a câmera do celular para ler o código. Também é possível colar o código do QR Code na opção Pix Copia e Cola ou informar a chave Pix.

Quem tem empréstimos e seguros?

Quem tem empréstimos feitos pela Ame deve entrar em contato diretamente com o parceiro da Ame que forneceu o crédito. O mesmo vale para quem contratou algum seguro.

Como encerrar a conta?

Para encerrar a conta Ame, vá até a página inicial do app e clique em “Perfil”. Em seguida, selecione “Privacidade” e clique em “Encerrar minha conta”. Aceite os termos e selecione "Avançar".



Você pode fazer o encerramento definitivo. Depois, tire a foto solicitada clicando em "Tirar minha foto" e selecione “Continuar” para permitir o acesso à sua câmera. Após a foto, continue e finalize o encerramento.

