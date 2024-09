Mercado Livre divulga ampliação da capacidade logística e novidades para Pernambuco; confira

A- A+

São Paulo (SP) – O Mercado Livre Experience 2024 reúne, nesta terça (24) e quarta-feira (25), diversos empreendedores, especialistas e entusiastas do comércio digital.

O evento é voltado para o futuro do E-commerce e da logística do ramo, e mais de 15 mil pessoas passam pelo Transamérica Expo, em São Paulo, onde o evento acontece.

Na manhã desta terça, Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, junto a Luiz Vergueiro, diretor sênior de logística, destacou, em coletiva de imprensa, o papel do Mercado Livre no crescimento do e-commerce no Brasil.

De acordo com dados da empresa, ao todo, o comércio virtual possui uma penetração de 15% no Brasil, sendo uma das mais expressivas da América Latina, ficando atrás apenas do México (15,2%). Isso significa que de todo comércio varejista que acontece no Brasil, cerca 15% já é online,

A participação do Mercado Livre nesse recorte é bem expressivo: somente no ano passado, a empresa cresceu cerca de 30%. Isso tem ligação direta com os novos costumes de compras no País. Clientes compram mais ou menos três produtos por mês no Mercado Livre atualmente, de acordo com Yunes.

Ele frisa, no entanto, que existe um crescimento no número de novos compradores, enquanto aqueles que já têm o costume compram cada vez mais itens.

No primeiro semestre de 2024, o Marcado Livre cresceu 33%, empregando cerca 75 mil pessoas, sendo 33 mil só no Brasil, enquanto o mercado virtual no País, como um todo, está estável, sem crescimento expressivo.

Negócios em Pernambuco: expansão logística

A instituição prevê, até o final do ano, a inauguração de 11 novos Centros de Distribuição (CD). Somados aos 10 que já existem, a empresa terá um parque logístico de tamanho equivalente a 120 estádios de futebol.

Um deles, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), inaugurado há cerca de um mês, possui 80 mil metros quadrados, tamanho muito próximo ao maior CD da companhia, em Cajamar (SP), com 120 mil metros quadrados.

Centro de distribuição do Mercado Livre no Cabo de Santo Agostinho | Foto: Mercado Livre/Divulgação

Com o aparato, o Mercado Livre já consegue atender toda a RMR dentro do modelo de entregas Fulfillment, que consiste em entregas realizadas no mesmo dia ou no dia seguinte à compra, além de atender o Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas em até 48 horas.

“Com as novas unidades Fulfillment, cujas instalações equivalem à dimensão de aproximadamente 120 campos de futebol, ampliamos em 40% o número de cidades que irão receber entregas no mesmo dia. Com essa expansão, otimizamos a experiência do consumidor, mas principalmente reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, gerando empregos e contribuindo para o fortalecimento das economias locais”, diz Fernando Yunes.

Um dos grandes destaques da entidade é seu potencial de entregas rápidas. Cerca de 53% dos envios conseguem chegar ao comprador dentro desse tempo. Isso por causa da sua capacidade logística – 1.300 veículos, 334 robôs autônomos e nove aviões que percorrem todo o Brasil.

A empresa, que nasceu em uma garagem, em Buenos Aires, na Argentina, em 1999, cobre atualmente toda a América Latina e se consolidou, crescendo organicamente dentro do mesmo sistema desde seu início. Hoje, a multinacional realiza 244 transações por segundo, facilitando o contato cliente/vendedor.

Enfoque no comerciante

O Mercado Livre Experience tem foco total nos comerciantes que usam o Mercado Livre como plataforma para alavancar suas vendas em nível nacional. Para o evento, foram vendidos mais de 18 mil ingressos.

De acordo com Yunes, todos os investimentos do Mercado Livre são para facilitar os trabalhos dos comerciantes, desde o microempreendedores, até os gigantes do mercado. “Às vezes era muito mais trabalhoso vender e distribuir seus produtos. No Mercado Livre, ele (o comerciante) entrega com mais rapidez”, concluiu.

O evento

A iniciativa acontece anualmente e leva ao público de todo o Brasil conteúdos que ajudam a impulsionar as vendas e discussões sobre o que há de novidade no comércio eletrônico do mundo.

O encontro traz pessoas que são referências em diversos setores, ideias, workshops, palestras e entrevistas que compartilham estratégias para o presente e futuro do mercado, dividido em setores como o Marketplace, Mercado Pago, Mercado Envios, Kangu, Mercado Shops e Mercado Ads.

*O jornalista viajou a convite do Mercado Livre.

