TECNOLOGIA iPhone 16: começa nesta terça-feira (24) pré-venda no Brasil. Veja as novidades Teles, bancos e redes de varejo vão dar descontos e parcelar em até 24 vezes novo smartphone da Apple

Começa nesta terça-feira a pré-venda do novo iPhone 16 no Brasil. Os clientes podem se cadastrar no site da Apple e em diversas empresas, como redes de varejo, lojas de telefonia e até bancos. Haverá descontos para pagamento à vista, descontos na troca de modelos antigos e parcelamento em até 24 vezes.

O iPhone 16 foi anunciado pela Apple há duas semanas nos Estados Unidos. A empresa apresentou quatro modelos: além do iPhone 16, há o iPhone 16 Plus, o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max. No Brasil, os preços variam de R$ 7.799 a R$ 15.499.

Entre as principais novidades, está o redesenho do sistema de câmeras na parte traseira (alinhadas verticalmente) para os modelos 16 (com 6,1 polegadas) e 16 Plus (6,7 polegadas), disponíveis nas cores ultramarino (lilás), verde acinzentado, rosa, branco e preto.





O iPhone 16 Pro agora tem tela de 6,3 polegadas (ante 6,1 polegadas do modelo anterior) e o modelo Pro Max conta com 6,9 polegadas (ante 6,7 polegadas do iPhone 15). Esses dois modelos vêm nas cores branco, preto, titânio deserto e titânio natural.

Todos os modelos contam com um novo botão na parte lateral direita que permite tirar fotos mais rapidamente. Chamado de "Controle de Câmera", o botão tem ajuste de zoom e a possibilidade de selecionar novas funções na hora de fazer fotos, como o modo foco, retrato e selfie.





Entre os bancos, o Nubank oferece, em seu aplicativo, uma loja de revenda autorizada da Apple. Os clientes poderão parcelar em até 24 vezes e obter cashback de até 1%, que pode ser resgatado ou convertido em milhas do programa Smiles. O Itaú, por meio do programa iPhone para Sempre, também abrirá a pré-venda.

As operadoras de telefonia também participarão da pré-venda. O iPlace, com 130 lojas, oferecerá, em parceria com empresas como Claro, TIM e bancos como o Bradesco, descontos que podem chegar a R$ 3 mil e parcelas a partir de R$ 125, considerando ainda o programa de troca de aparelhos antigos.

— Em 2023, tivemos um lançamento muito significativo, que nos trouxe crescimento de mais de dois dígitos. Este ano, nossa expectativa é superar o anterior — afirma Andrei Seger, vice-presidente do Grupo Herval, conglomerado dono da iPlace, que possui mais de 20 marcas, incluindo indústrias, varejo, seguros, construção e finanças.

No site da Apple, é possível parcelar em até 12 vezes ou obter 10% de desconto à vista.

Veja as principais novidades do novo iPhone 16:

Câmeras: A câmera traseira do iPhone 16 e 16 Plus tem resolução de 24 MP e 48 MP. Já o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max aumentaram a resolução para 48 MP em diferentes tipos de câmeras (como a ultra-angular).

Fotos: Todos os modelos têm um botão lateral direito, chamado Controle de Câmera, para tirar fotos mais rapidamente.

Zoom: As câmeras do iPhone 16 e 16 Plus têm zoom de três vezes. As versões Pro e Pro Max possuem zoom de até cinco vezes.

Design: A disposição das câmeras traseiras do iPhone 16 e 16 Plus agora é vertical. Não houve mudanças no design das câmeras nas versões Pro e Pro Max.

Tamanho maior: O iPhone 16 e 16 Plus mantêm o mesmo tamanho dos modelos anteriores. O iPhone 16 Pro agora tem 6,3 polegadas (ante 6,1 polegadas do modelo anterior), e o Pro Max conta com 6,9 polegadas (ante 6,7 polegadas do iPhone 15). As bordas ficaram mais finas, aumentando a área útil da tela.

Vídeos: As versões Pro e Pro Max gravam em 4K a 120 quadros por segundo, ideal para quem busca qualidade profissional em vídeos.

Novas cores:O iPhone 16 e 16 Plus estão disponíveis nas cores ultramarino (lilás), verde acinzentado, rosa, branco e preto. Já o iPhone 16 Pro vem nas cores branco, preto, titânio deserto e titânio natural.

