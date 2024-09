A- A+

TECNOLOGIA Viagens, moto, computador: veja tudo o que dá para comprar pelo preço do novo iPhone 16 Novos modelos contam com recurso de Inteligência Artificial generativa e dois novos processadores para maior duração de bateria e eficiência

Revelado durante o evento anual da Apple, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, o novo iPhone 16 conta com um recurso inédito de Inteligência Artificial da companhia.



Com quatro novas versões do aparelho (16, Plus, Pro e Pro Max), as mudanças de hardware foram empregadas em todos os modelos, e o preço do mais simples custa a partir de R$ 7.799, com o mais completo chegando a R$ 15.499.



Apesar dos novos recursos e do potencial que um aparelho desse tem, o valor, no entanto, não é dos mais atrativos. Afinal, o que é possível fazer com todo esse dinheiro?





Viagens

Em sites de companhias de viagem, é possível verificar que, com um total de R$ 5.935, ou seja, menos da metade do valor de um modelo mais avançado (R$ 15.499), é possível fazer uma viagem com hospedagem quatro estrelas para 10 dias com direto a acompanhante em voo direto saindo do Rio de Janeiro para Fortaleza, no Ceará.

Outra possibilidade de destino nacional, válida mesmo período de tempo, teria como destino Florianópolis, em Santa Catarina. Por cerca de R$ 9.263, duas pessoas poderiam sair do Rio de Janeiro em voo direto para passar 10 dias em uma pousada quatro estrelas na capital catarinense.

No entanto, caso os viajantes prefiram fazer um passeio para o exterior, com R$ 12.816, a dupla consegue voo do Rio para Nova York, hospedagem de cinco dias com café da manhã em um hotel localizado na Times Square, em oferta reembolsável para novembro deste ano.

Carros

Se ao invés de comprar um iPhone 16 Pro Max de 1 TB de memória, a pessoa preferir adquirir um veículo usado, ela poderia usar até menos do que o valor exigido para ter o smartphone. Com valores que variam de R$ 8 mil a R$ 15 mil, é possível encontrar diferentes anúncios de carros populares como o Volkswagen Gol, Renault Logan, Fiat Palio, Citroen C3 disponíveis em plataformas online.

Moto

Por aproximadamente R$ 12.966, um comprador consegue adquirir uma moto Honda Elite 125, zero quilômetro com potência máxima de 8.2 cv a 6.250 rpm, e torque máximo de 1.06 kgf.m a 5.000 rpm em uma concessionária.

Outra possibilidade ainda mais barata seria o modelo Honda Pop 110i ES por R$ 9.690.

Videogames

Por menos da metade do valor de um iPhone 16, mesmo no modelo mais simples, é possível adquirir um PlayStation 5 com o jogo original Marvel's Spider-Man 2 por R$ 3.899,90. Ou seja, ainda que a pessoa esteja disposta a gastar mais, ela consegue comprar também outros jogos e ainda assim gastar menos do que com o novo aparelho da Apple.

Televisão

Ainda que o comprador seja aficionado por aparelhos enriquecidos com Inteligência Artificial, é possível também fugir do iPhone 16 comprando uma televisão Samsung AI TV 75" Neo QLED 4K 2024 que custa atualmente R$ 15.199,05.

O aparelho conta com sistema de processador com IA, recursos em 4K, painel em 120hz, modo de energia inteligente e conexão integrada com Alexa. Além de experiência de som imersiva também com inteligência artificial com técnicas de som em movimento virtual e sincronia sonora.

Saiba mais sobre o novo iPhone

As vendas nos Estados Unidos começam no dia 20 de setembro. A pré-venda já inicia nesta sexta-feira. No Brasil, a pré-venda começa dia 24, com a venda começando dia 27. O iOS18 estará disponível para atualização no dia 16 de setembro em todo o mundo.

As novidades vão de um redesenho no sistema de câmeras na parte traseira a tamanhos maiores, além de novas opções de cores. A companhia apresentou também a renovação nas linhas de AirPods e Apple Watch.

Segundo um executivo da Apple, as mudanças têm como objetivo trazer uma melhor experiência para os usuários tanto do ponto de vista do hardware como em software. A estratégia da companhia, de acordo com esse executivo, é que só sejam feitas mudanças no design quanto de fato gerarem uma nova experiência ao usuário".

Além disso, lembra da chegada do Apple Intelligence e dos dois novos processadores que vão permitir maior duração de bateria e eficiência.

O executivo explicou ainda que há uma grande diferença entre o iPhone 16 e os modelos mais antigos, com câmeras mais potentes que permitem fotos e vídeos com mais qualidade, além da criação de um novo botão para captar as imagens.

