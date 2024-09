A- A+

TECNOLOGIA Não tem o iPhone 15 Pro e nem comprará o 16? Veja como turbinar o aparelho antigo com recursos de IA Como estratégia para vender o novo smartphone, Apple lançou um conjunto de ferramentas capaz de resumir textos, criar imagens e oferecer sugestões

A nova linha de iPhones 16 lançada pela Apple na segunda-feira trouxe uma novidade ao aparelho que poderá convencer as pessoas a comprar o novo modelo: o software Apple Intelligence, que traz recursos de inteligência artificial para os novos modelos de telefones.



Mas somente o iPhone 16 (simples, Plus e Pro) e o iPhone 15 Pro do ano passado podem rodar o novo software mais pesado. Para quem não está a fim de comprar um novo celular para ter a nova tecnologia, é possível obter as mesmas vantagens sem pagar nada por isso.



Veja como:

Muito antes de a Apple apresentar o Apple Intelligence em uma conferência em junho, muitos outros aplicativos para produção automática de texto e imagens já estavam disponíveis.

Esses tipos de produto estão na moda há pelo menos dois anos e funcionam com base em uma tecnologia conhecida como IA generativa — que prevê quais palavras e imagens devem ser usadas para escrever um poema cativante ou gerar uma imagem realista de um gato no parapeito de uma janela, por exemplo.

Ao fazer o download de alguns aplicativos, usuários de iPhones mais antigos podem obter benefícios semelhantes e passar mais tempo sem precisar trocar de celular. Depois de testar dezenas de aplicativos de IA generativa no ano passado, aqui estão algumas recomendações.

Ferramenta para resumir textos

Um dos recursos mais aguardados do Apple Intelligence é a capacidade de pegar grandes blocos de texto e resumir os pontos principais em algumas frases. Esse recurso pode ser útil para resumir um longo artigo da internet ou anotações de uma aula.



Mas já existe uma ferramenta popular para resumir artigos: Arc Search, um navegador gratuito desenvolvido por uma startup.

Para resumir notas, o aplicativo gratuito da Web Humata AI tornou-se popular entre pesquisadores acadêmicos e advogados.

O iPhone 15 e o 15 Plus

Ao acessar o Humata.ai em um navegador da internet, é possível carregar um documento, como um PDF, e, a partir daí, digitar solicitações em uma janela para que um chatbot resuma os pontos mais importantes. Em resposta, o chatbot apresentará uma cópia digital do PDF e destacará as partes relevantes do texto.

Ferramentas de escrita

O Apple Intelligence também inclui ferramentas para reescrever textos — para fazer com que um e-mail pareça mais profissional, por exemplo. Muitos aplicativos gratuitos podem executar essa tarefa com eficiência.

Os mais conhecidos incluem o chatbot ChatGPT da OpenAI, juntamente com rivais como o Gemini do Google e o Bing AI da Microsoft — todos aplicativos que podem ser baixados na App Store.



Basta colar o texto no aplicativo e pedir ao chatbot para reescrevê-lo em um tom diferente, digitando, por exemplo, “Faça este e-mail parecer mais pessoal para um cliente que conheço há muitos anos”.

O New York Times processou a OpenAI e sua parceira, a Microsoft, no ano passado por usar artigos de notícias protegidos por direitos autorais sem permissão para treinar chatbots.

Para ajudar a escrever, prefiro uma ferramenta menos conhecida, o Wordtune, da startup AI21 Labs. Sua interface, que pode ser acessada no site wordtune.com, foi projetada como um processador de texto para compor e editar textos.

iPhone 16

Você pode digitar um parágrafo e clicar nos botões para aumentar, encurtar ou reescrever frases para que soem mais informais ou formais. O aplicativo mostrará uma lista de frases reescritas para você escolher.

Geração de imagens

Outro dos recursos mais badalados do Apple Intelligence é sua capacidade de gerar imagens divertidas, como um emoji idêntico a você comendo pizza, para enviar aos amigos.

Existem muitas opções para gerar imagens, incluindo uma ferramenta que a maioria dos usuários do iPhone provavelmente já possui: Meta AI, o chatbot gratuito da Meta que está incluído no Instagram, WhatsApp e outros aplicativos.



Na barra de pesquisa na parte superior do Instagram, você pode pedir ao chatbot que crie imagens digitando “/imagine” seguido de uma descrição.

Eu digitei “/imagine-me comendo bife”. Em seguida, o Meta AI carregou uma ferramenta que tirou fotos do meu rosto de vários ângulos. Ela produziu uma representação obviamente falsa de mim salivando sobre um bife grande e mal passado em um restaurante.

Outras ferramentas semelhantes para digitar comandos e gerar imagens incluem o Adobe Firefly, encontrado em firefly.adobe.com, e o ChatGPT.

Edição de fotos

Outra nova ferramenta da Apple Intelligence pode remover automaticamente pessoas ou objetos das suas fotos com um simples toque.

O Google oferece uma ferramenta de edição semelhante, a Borracha Mágica, dentro do aplicativo de álbum de fotos Google Photos para usuários de iPhone e Android desde 2023. No Google Fotos, selecione sua foto, toque no botão “editar” e selecione a ferramenta Borracha Mágica. Em seguida, você pode circular os objetos ou pessoas que deseja apagar.

Usei a Borracha Mágica em uma foto do meu cachorro, Max, em um parque para cães — para remover a multa que recebi de um policial por deixar Max correr sem coleira. A ferramenta substituiu a burocracia irritante por alguns galhos de pinheiro.

