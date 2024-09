A- A+

TECNOLOGIA iPhone 16: De novo sistema de câmeras a tamanhos maiores, veja as principais mudanças Novos modelos contam com recurso da inteligência artificial generativa e dois novos processadores para maior duração de bateria e eficiência

A Apple anunciou ontem o novo iPhone 16 com diversas mudanças nos smartphones. As novidades vão de uma nova disposição de câmeras a tamanhos maiores.

Os novos iPhone 16 vão contar com a Apple Intelligence, a inteligência artificial generativa. Com o recurso, será possível para traduzir em tempo real, fazer pesquisa de documentos e fotos dentro do iPhone, além de gerar imagens e textos.





Segundo a Apple, a IA estará disponível em inglês no próximo mês. E em 2025 ganhará versão em mandarim, japonês, francês e espanhol. Ainda não há uma data para a versão em português.





iPhone 16 // Nic Coury/AFP

A Apple vai abrir a pré-venda dos novos iPhones 16 no próximo dia 24 de setembro no Brasil. De acordo com fontes do mercado, as vendas começam já no dia 27 de setembro. Os preços variam de R$ 7.799 a R$ 15.499.

Segundo um executivo da Apple, as mudanças têm como objetivo trazer uma melhor experiência para os usuários tanto do ponto de vista do hardware como em software. A estratégia da companhia, de acordo com esse executivo, é que só sejam feitas mudanças no design quanto de fato gerarem uma nova experiência ao usuário.

Além disso, lembra da chegada do Apple Intelligence e dos dois novos processadores que vão permitir maior duração de bateria e eficiência.

O executivo explicou ainda que há uma grande diferença entre o iPhone 16 e os modelos mais antigos, com câmeras mais potentes que permitem fotos e vídeos com mais qualidade, além da criação de um novo botão para captar as imagens.

Veja algumas das principais mudanças:

Design: Nova disposição de câmera traseira no iPhone 16 e 16 Plus, que passa a ser vertical.

Fotos: Botão na parte lateral direta, chamado Controle da Câmera, para tirar fotos mais rápidas.

Zoom: Câmera do 16 e 16 Plus com zoom de três vezes. Versão Pro e Pro Max têm um zoom de até cinco vezes.

Tamanho maior: O 16 Pro agora tem tamanho de 6,3 polegadas (a versão anterior era 6,1) e o modelo Pro Max conta com 6,9 polegadas (ante 6,7 polegadas da versão 15). Além disso, as bordas ficaram mais finos, dando mais espaço de tela.

Vídeos: As versões Pro e Pro Max filmam em 4k com 120 quadros por segundo, ideal para quem busca vídeos profissionais.

Cores novas: A versão Pro vem em branco, preto, titânio deserto e o titânio natural. Na versão 16 e 16 plus, há lilás, verde acinzentado, rosa, branco e preto.

