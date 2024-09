A- A+

Smartphones iPhone 16: Apple reduz preço do iPhone 15 e 14 no Brasil. Veja comparação As reduções são de 10%, em média

A Apple reduziu o preço do iPhone 15 e 14 no Brasil com o lançamento do iPhone 16 nesta segunda-feira (9) em Cupertino, nos EUA.



A nova tabela é reflexo do lançamento do iPhone 16, que ocorreu nesta segunda-feira nos EUA. As reduções são de 10%, em média.

Além disso, a companhia não vende mais em seu site a versão do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Veja os preços:

iPhone 15

128 GB: De R$ 7.299 para R$ 6.499

256 GB: De R$ 8.099 para R$ 7.299

512 GB: De R$ 9.599 para R$ 8.799

iPhone 15 Plus

128 GB: De R$ 8.299 para R$ 7.799

256 GB: De R$ 9.099 para R$ 8.599

512 GB: De R$ 10.599 para R$ 10.099

iPhone 14

128 GB: De R$ 5.999 para R$ 5.799

256 GB: De R$ 6.799 para R$ 6.599

512 GB: DE R$ 8.299 para R$ 8.099

* O repórter viajou à convite da Apple

Veja também

Bolsa de Nova York Wall Street recupera impulso e termina em alta