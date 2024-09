Huawei tenta ofuscar novo iPhone 16 com celular 'tri-fold' e já tem 3 milhões de pedidos

A- A+

A fabricante chinesa de celulares e equipamentos de rede Huawei divulgou nesta segunda-feira (9) que já recebeu mais de 3 milhões de encomendas na pré-venda de seu novo aparelho de celular Mate XT.

O aparelho tri-fold, cujo principal atrativo é usar funcionalidades de inteligência artificial, chama a atenção pelo seu formato. Com dobra dupla, ele abre em formato de Z.

O lançamento oficial do Mate X será às 14h30min desta terça-feira. O aparelho será apresentado pelo diretor-executivo da Huawei, Richard Yu, através do Weibo, maior rede social da China.



O horário escolhido não é trivial: será apenas meia hora depois do início do grande evento anual da Apple, no qual será lançado o iPhone 16.

De acordo com o site da Huawei na China, foram 3,18 milhões de aparelhos encomendados em apenas dois dias. Desde o lançamento de sua série de smartphones Mate 60 Pro em agosto passado, a Huawei superou a Apple no mercado chinês.

No mês passado, o diretor-executivo da Huawei foi visto com um aparelho Mate X em mãos durante um voo. A principal vantagem do formato é propiciar ao usuário, quando o aparelho está totalmente aberto, uma tela ainda maior similar à de um tablet.



A Huawei, junto com outros fabricantes chineses de dispositivos como a Honore a Xiaomi, desenvolveu alguns dos telefones dobráveis mais finos até hoje e tem trabalhado para evoluir ainda mais o formato.

Em abril, a empresa relatou um aumento no lucro pelo quarto trimestre consecutivo, mostrando também resiliência contra as sanções dos EUA.

Por outro lado, as vendas do iPhone caíram 19% no mesmo período — seu pior desempenho na China desde o início da pandemia de Covid-19 em 2020. A participação da Apple no mercado de smartphones na China caiu de 19,7% para 15,7% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao ano anterior.

A empresa teve que reduzir os preços de alguns modelos de iPhone no mercado chinês à medida que a concorrência aumenta com a Huawei e outras fabricantes locais de smartphones.

Veja também

ÁSIA Por que as mulheres no Japão ganham muito menos do que os homens?