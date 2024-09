A- A+

TECNOLOGIA Apple lança iPhone 16 nesta segunda (9) com IA, relógios e fones de ouvido. Veja o que esperar 'It's Glowtime', evento anual da fabricante, começa a partir das 14h, pelo horário de Brasília

A Apple lança nesta segunda-feira o iPhone 16, além de novos modelos de fones de ouvido AirPods e relógios Apple Watch, de acordo com analistas de mercado. O evento será realizado na sede da companhia em Cupertino, Califórnia, às 14h (horário de Brasília), com transmissão on-line.

Batizado de "It's Glowtime" ("É tempo de brilhar", em tradução livre), o evento faz alusão à nova interface da Siri, agora integrada ao ChatGPT, da OpenAI.

A gigante da tecnologia também aproveita ainda para oficializar o lançamento do iOS 18, seu mais recente sistema operacional, que traz o Apple Intelligence – uma ferramenta capaz de gerar textos e imagens a partir de simples comandos de voz ou texto dos usuários.





Segundo a Bloomberg, a Apple deve revelar quatro versões do iPhone 16 (regular, Plus, Pro e Pro Max). No entanto, a expectativa está voltada para os modelos premium da marca. A previsão da Wedbush Securities é que 80% das vendas sejam concentradas nos modelos Pro e Pro Max.

Em relatório, a Wedbush estima que os preços nos EUA comecem a partir de US$ 1 mil para o iPhone 16 Pro e US$ 1.200 para o Pro Max – valores semelhantes aos da linha iPhone 15, atualmente no mercado.

A chegada do novo iPhone, agora equipado com inteligência artificial, reforça a tendência de crescimento dos smartphones com esse tipo de tecnologia. Um estudo da IDC prevê que as vendas globais de aparelhos capazes de gerar fotos e vídeos por IA devem crescer impressionantes 363,6% este ano, totalizando 234,2 milhões de unidades – o que representará 19% do mercado mundial de celulares.

Confira abaixo as novidades, segundo a Bloomberg, que podem ser apresentadas no evento de amanhã:

iPhone

Assim como nos últimos anos, a Apple vai apresentar quatro novos modelos de iPhone: o iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro e Pro Max

Telas maiores: O iPhone 16 Pro e Pro Max manterão o design da linha iPhone 15 Pro, exceto por uma mudança notável: as telas. O tamanho aumentará para 6,3 polegadas no modelo menor (subindo das atuais 6,1 polegadas) e para 6,9 polegadas no Max (subindo de 6,7 polegadas). Embora as mudanças representem um aumento de menos de 5% em ambos os modelos, a alteração virá acompanhada de bordas cerca de um terço mais finas, o que deve proporcionar um visual mais elegante no geral.

Apple Intelligence: Assim como na linha iPhone 15 Pro, os modelos 16 Pro terão suporte ao Apple Intelligence com a inclusão de 8 gigabytes de memória. Eles também terão chips mais rápidos com um motor neural aprimorado, que a Apple diz ser desenvolvido para IA.

Câmeras: Ambos os modelos do iPhone 16 Pro receberão atualizações de câmera, incluindo a mudança para uma lente ultrawide de 48 megapixels, em vez de 12 megapixels. Isso igualará os megapixels dos outros formatos de câmera. O iPhone 16 Pro também ganhará zoom óptico de 5x na lente telefoto, em vez de 3x, para igualar à versão Max.

iPhone 16 e 16 Plus

Mais memória: O iPhone 16 e 16 Plus terão um visual semelhante às versões do ano passado, incluindo tamanhos de tela de 6,1 e 6,7 polegadas e carcaças de alumínio. Eles terão processadores mais rápidos e incluirão um total de 8 gigabytes de memória (em comparação com 6 da versão anterior). Essa memória ajudará a suportar o Apple Intelligence e outros recursos.

Botão de ação: Esses telefones de menor custo receberão o mesmo botão de ação presente nos modelos Pro atualmente.

Câmeras: As lentes traseiras serão dispostas, agora, verticalmente. Vão suportar gravação de vídeo espacial — os clipes 3D que podem ser visualizados com os headsets Vision Pro da Apple.

Câmeras novas

A atualização mais significativa da câmera em ambos os modelos será um botão dedicado e sensível ao toque no lado direito do telefone, para tirar fotos e gravar vídeos. Esse botão será o maior atrativo dos novos iPhones. Ele também permitirá ao usuário deslizar o dedo sobre ele para alternar entre os modos de foto e vídeo e dar zoom.

Paleta de cores

Embora os telefones tenham um visual bastante semelhante ao do ano passado, a Apple está renovando sua paleta de cores. Os modelos Pro virão agora em titânio dourado, substituindo o titânio azul, enquanto as opções preta, branca e natural ainda estarão disponíveis. As versões não-Pro trocarão o amarelo pelo branco e terão novos tons de verde, rosa e azul.

AirPods

A Apple está preparando dois novos modelos de AirPods para substituir os fones de ouvido de entrada da segunda geração e o modelo intermediário da terceira geração. Ambas as novas versões terão um visual semelhante ao dos AirPods Pro, incluindo um novo estojo, carregamento USB-C e qualidade de áudio aprimorada.

Estojo com alto-falante: A Apple diferenciará os dois modelos dando à nova versão intermediária um estojo mais avançado com um alto-falante — facilitando a localização com o recurso "Buscar" da Apple —, além de cancelamento de ruído, para se equiparar aos AirPods Pro.

Saúde auditiva: Uma grande novidade é o foco maior na saúde auditiva. A Apple tem trabalhado para transformar os AirPods em um substituto para aparelhos auditivos, bem como em um dispositivo para realizar testes de audição. A empresa está se preparando para anunciar essas melhorias — codinome Yodel —, mas elas sofreram alguns atrasos e podem não estar disponíveis imediatamente.

A Apple também tem trabalhado em uma atualização dos fones de ouvido AirPods Max, que virão em novas cores e trocarão o conector Lightning pelo USB-C, em conformidade com as novas leis da União Europeia. No entanto, ainda há um grande estoque de AirPods Max atuais, o que sugere que a atualização pode demorar um pouco mais.

Apple Watch

Pela primeira vez em dois anos, a empresa está se preparando para atualizar todos os seus modelos de Apple Watch de uma só vez. Haverá um novo Apple Watch SE de entrada, um modelo de nível intermediário da Série 10 e o Ultra 3.

Modelo Ultra 3: O Apple Watch Ultra terá apenas pequenas alterações, focando em atualizações internas em vez de mudanças externas.

Série 10: A maior atualização na linha do Apple Watch será no modelo Série 10, que marca o décimo aniversário da introdução do produto em 2014. Pela primeira vez desde a Série 7, o principal modelo do Apple Watch terá um visual atualizado. O design geral será semelhante ao do Apple Watch Série 9, mas a empresa agora oferecerá opções de tamanho de tela ligeiramente maiores, e a caixa do relógio será visivelmente mais fina.

Inteligência artificial: Embora novos recursos de IA estejam chegando ao iPhone, iPad e Mac, não espere que os relógios recebam grandes capacidades do Apple Intelligence. Qualquer tecnologia de IA provavelmente será vinculada especificamente a um futuro serviço de coach de saúde.

Recursos voltados para saúde

Oxigenação: No início do ano, a Apple foi forçada a remover a medição de oxigênio no sangue dos novos relógios devido a um processo judicial com a Masimo Corp. por questões de patentes. Não há evidências de que o recurso retornará a tempo para os modelos mais recentes, o que pode influenciar a decisão dos usuários de atualizarem ou não seus relógios para versões que não terão essa função.

Detecção de apneia: No entanto, um novo recurso importante de saúde está chegando: a detecção de apneia do sono, que se baseará no rastreamento de sono existente. Esse recurso tentará determinar se o usuário tem apneia do sono e, em seguida, sugerirá testes adicionais com um profissional de saúde. Embora a Apple esteja se preparando para anunciá-lo, a melhoria pode não estar disponível no primeiro dia em que o novo modelo for colocado à venda.

Pressão arterial: Por outro lado, enquanto a Apple pretendia trazer a detecção de hipertensão — ou pressão arterial alta — para o Apple Watch este ano, há sinais de que esse recurso foi adiado e não será lançado imediatamente.

