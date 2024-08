Em breve, Apple pode permitir que usuários do iPhone excluam até mesmo a App Store

A- A+

Em breve, a Apple permitirá que alguns usuários do iPhone excluam aplicativos integrados, como os de mensagens, fotos e até mesmo a própria App Store.

Semana passada, a Apple anunciou uma atualização de software que permitirá que os usuários de iPhone e iPad na União Europeia alterem muitos de seus serviços - e excluam uma série de aplicativos que até então não podiam ser eliminados.



Alguns desses aplicativos são essenciais para os produtos móveis da Apple há muito tempo, incluindo o navegador da Web nativo do iPhone, a ferramenta de câmera, biblioteca de imagens, o mercado de software e o mensageiro de texto.

As mudanças fazem parte dos esforços da Apple para se adequar às recentes regulamentações da UE, destinadas a aumentar a competição entre desenvolvedores e a escolha dos usuários.



No entanto, elas também podem desencadear uma série de ligações alarmadas de pais tecnofóbicos que, ao excluir acidentalmente o aplicativo Fotos, ficam sem saber como acessar as preciosas fotos dos netos.

Alguns veem as opções de exclusão como um grande e necessário passo para aumentar o controle sobre nossos dispositivos e lembrar a Apple do “Eu” em iPhone.



A ideia de poder se livrar de certos aplicativos da Apple pode parecer trivial, mas críticos da empresa mais valiosa do mundo argumentam que os usuários deveriam ter mais controle sobre os iPhones que possuem. No momento, as permissões da Apple para excluir seu software interno são um caos.

Hoje em dia, os iPhones vêm com uma série de aplicativos desenvolvidos pela Apple que podem ser excluídos como Keynote, Saúde, Casa, Livros, Pages, Numbers, iMovie, GarageBand, a iTunes Store, a Apple Store, Journal, Freeform e Dicas, entre outros.

Por outro lado, existem aplicativos da Apple que não podem ser removidos ou podem apenas ser semi-removidos. É o caso do aplicativo de Mensagens da Apple, que não pode nem substituído por um padrão de terceiros, como o WeChat.



Embora seja possível alterar o navegador padrão para o Firefox, você não pode desinstalar o Safari, desenvolvido pela Apple. E, embora você tenha a opção de excluir o Apple Maps, ao tocar em um link para um endereço, você será redirecionado de volta para o aplicativo da Apple.

A loja redireciona o usuário para baixar novamente seu programa de navegação, em vez de, por exemplo, abrir automaticamente o Google Maps ou outro serviço de um provedor que esteja instalado no seu telefone.

Historicamente, fazia sentido para os fabricantes de plataformas limitar quais serviços poderiam e não poderiam ser removidos de um sistema operacional.



Desde que os computadores pessoais se tornaram populares, alguns aplicativos foram considerados tão fundamentais que excluí-los apenas prejudicaria a experiência do usuário. Considere, por exemplo, que você não pode excluir a Lixeira ou a Lixeira de Reciclagem em um Mac ou PC com Windows, respectivamente.

Os rivais da Apple há muito argumentam que esses serviços pré-carregados prejudicam sua capacidade de competir. É por isso que a UE, por meio de sua Lei dos Mercados Digitais, que visa controlar o poder das empresas de tecnologia designadas como “guardiãs” das plataformas, está forçando as grandes empresas de tecnologia, como a Apple, a abrir seus ecossistemas fechados.

Em breve, a Apple fornecerá uma seção centralizada de seu menu de configurações para que os usuários da UE possam ver e terceirizar os padrões, oferecendo a eles a opção de substituir completamente os serviços que a Apple considerou como funcionalidade de nível de sistema operacional. Eventualmente, a Apple permitirá até mesmo que os usuários da UE alterem o aplicativo padrão que usam para discar números de telefone.

A Apple inevitavelmente adicionará maneiras fáceis de restaurar as configurações originais, mas a esperança da UE é que muitos desenvolvedores se apressem em preencher essa lacuna, criando aplicativos de qualidade padrão para recursos fundamentais do iPhone.

Para aqueles que não residem na UE, talvez a Apple eventualmente permita excluir os serviços indesejados. Como forma de compensação, a rápida ascensão da fabricante de chips Nvidia criou muitos novos milionários entre seus funcionários.



Apesar dos lucrativos bônus em ações, o ambiente de trabalho extenuante não permitiu que muitos deles desfrutassem muito do que o dinheiro pode comprar.

A empresa tem pela frente alguns pontos de atenção: A Apollo e a Blackrock estão ajudando dois agregadores da Amazon a se fundirem. A IBM está fechando um centro de pesquisa em hardware na China. Mark Zuckerberg afirma que a Casa Branca pressionou o Facebook a remover conteúdos relacionados à pandemia em 2021.

A prisão do fundador do Telegram, Pavel Durov, na França complica os esforços para tornar o aplicativo de mensagens público. Durov é cidadão dos Emirados Árabes Unidos, e os Emirados solicitaram às autoridades francesas acesso ao fundador detido.

