Smartphones iPhone 16: saiba como será o lançamento da Apple e as novidades no Pro Max e no iPhone 15 'It's Glowtime', anuncia a fabricante ao marcar data de evento anual para 9 de setembro

A Apple confirmou nesta segunda-feira a data do seu evento anual, disparando convites para jornalistas especializados, desenvolvedores e parceiros em geral com o tema "It's Glowntime" ("É hora de Brilhar", em tradução livre"). Será em 9 de setembro.



Glowntime é uma referência ao novo ícone da Siri, uma imagem brilhante lançada para marcar a chegada da Inteligência Artificial (IA) no assistente pessoal. Mas os novos iPhone não devem ter grandes novidades em IA.

E talvez o maior destaque da apresentação que será realizada no Steve Jobs Theater, no Apple Park, em Cupertino, Califórnia, seja a discussão sobre a Apple Intelligence, o conjunto de recursos de IA da empresa que estará disponível em todos os novos modelos do iPhone.



Analistas preveem, porém, que os recursos de IA serão modestos, apenas para marcar a presença da Apple na nova tecnologia.

O iPhone 16 terá telas maiores em seus modelos Pro e novos recursos de câmera, como um botão dedicado para tirar fotos. Veja os detalhes que devem ser lançados:

iPhone 16 terá quatro novos modelos

Os lançamentos provavelmente ganharão o nome de iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

Inteligência artificial também no iPhone 15

Todos os modelos do iPhone 16 rodarão o Apple Intelligence, mas ele também funcionará com as versões do iPhone 15 Pro. Mas não está claro ainda que recursos terão IA e se isso representará uma mudança significativa para o usuário.

Apenas em outubro, quando o Apple Intelligence for lançado como parte do sistema operacional iOS 18.1, haverá grandes vanços em IA nos aparelhos. Os modelos iniciais do iPhone 16 devem ser enviados com o iOS 18.0, que não inclui muitas das melhorias impulsionadas por IA.

Centro de Controle

As versões não-Pro do iPhone 16 adicionarão o botão de ação, que já estava nas versões de última geração do modelo do ano passado. Mas a Apple está lançando um Centro de Controle mais personalizável e opções de Tela de Bloqueio alteráveis no iOS 18, o que pode tornar o botão de ação menos relevante.

Controle de câmera

Haverá um novo controle de câmera no lado direito do telefone (pelo menos nos novos modelos Pro). Ele funcionará como um botão em uma câmera DSLR, permitindo que você pressione levemente para acionar o foco automático.



Uma pressão mais forte tirará a foto. Você também pode deslizar o dedo ao longo do botão para dar zoom enquanto tira fotos e vídeos.

Telas maiores

Esta novidade provavelmente virá apenas para os modelos Pro: telas ligeiramente maiores. O Pro regular passará para 6,3 polegadas (hoje tem 6,1 polegadas), enquanto o Pro Max agora se aproximará de 6,9 polegadas, um aumento em relação às atuais 6,7 polegadas.

Novas cores

Como de costume, as cores serão renovadas. Para o Pro, o azul deve sair de linha, mas o popular ouro rosée de alguns anos atrás deve voltar.

Novo chip

Haverá um novo processador, o A18. Todos os quatro modelos agora terão 8 gigabytes de memória. Esse é o mínimo necessário para rodar o Apple Intelligence.

