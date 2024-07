A- A+

TECNOLOGIA Inteligência artificial provoca revolução nas TVs: veja novas funções nos aparelhos da Samsung Líder no setor de televisores, companhia coreana aposta em nova linha com mais recursos viabilizados pela nova tecnologia, como melhor definição de imagem e som imersivo

Os aparelhos de televisão vêm ganhando um novo componente capaz de provocar uma nova revolução no segmento a inteligência artificial (IA).



Os novos recursos permitem mais qualidade de imagem, um sistema de som imersivo e até uso mais eficiente da energia elétrica.

Neste segundo semestre, a Samsung, líder neste mercado no Brasil, amplia a linha de aparelhos com IA embarcada e um sistema operacional próprio.







Os dois recursos novos permitem mais funções além das já conhecidas nas TVs contemporâneas, conectadas à internet, além da imagem com ultra resolução em 4K e 8k.

Samsung aposta em novos modelos com IA em televisores, com a linha Neo QLED 8K e 4K — Foto: Divulgação

As novidades podem ajudar o setor a elevar as vendas neste ano. O crescimento do mercado total de TVs no Brasil durante o primeiro semestre de 2024 foi de 12,5% em quantidade e 4,7% em valor de vendas, na comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com a consultoria Gfk. Isso deve ajudar o setor a fechar o ano acima de 18 milhões de TVs comercializadas no país.

-- O lançamento das novas TVs com inteligência artificial acontece em um ano dedicado à consolidação da IA em diversos segmentos. Seguimos otimistas e com expectativas altas, assim como a certeza de que teremos um resultado ainda mais positivo até o final do ano, especialmente com a preparação para a Black Friday -- diz Erico Traldi, diretor sênior da divisão de TV, Áudio e Monitores da Samsung Brasil.

Veja a seguir as principais novidades:

Imagem 8K

A nova tecnologia da linha Neo QLED 8K da empresa coreana permite transformar uma imagem exibida em baixa resolução para a resolução de 8K, o dobro do 4K.

Chamado de "8K AI Upscaling", o sistema possui um processador com mais redes neurais, proporcionando uma imagem com mais níveis de detalhes e nitidez como se estivesse sendo exibida em 8K. Isso é possível porque a tecnologia analisa e otimiza o conteúdo em tempo real.

Imersão

A transmissão de imagem conta com recursos que tornam a ação mais suave e clara, especialmente em transmissões esportivas, com o "AI Motion Enhancer Pro".

Além disso, as cenas ficam mais profundas, proporcionando uma sensação de realidade com o "Real Depth Enhancer Pro".

Som

Além da imagem, o sistema de som também recebeu novos recursos. O "Active Voice Amplifier Pro", alimentado por IA, mantém os diálogos nítidos e destacados mesmo em ambientes barulhentos, diferenciando vozes e ruídos de fundo e eliminando interferências.

Outra novidade nos aparelhos é o sistema de rastreamento de objetos, que permite ao espectador acompanhar o movimento de objetos e pessoas em diferentes opções. Para isso, as TVs contam com um número maior de saídas de som em diferentes partes do aparelho.

Configurações

Os modelos também estão abolindo as configurações manuais, nas quais os consumidores precisavam alterar o tipo de som. Com a IA, os ajustes são feitos de forma automática dependendo do conteúdo exibido, como jogos de futebol, apresentações musicais ou filmes.

Eficiência Energética

A IA também vem ajudando na eficiência energética. As TVs contam com sensores que analisam a iluminação do ambiente antes de ajustar automaticamente o brilho da tela. Da mesma forma, o processador da TV é capaz de identificar movimentos na tela e ajustar o brilho.

Conteúdo

Como as TVs já são conectadas, o sistema operacional Tizen adapta o conteúdo às preferências dos usuários com base no histórico, facilitando o dia a dia.

