TECNOLOGIA Apple vai lançar nova versão do iPhone SE no ano que vem; conheça os detalhes Será a primeira atualização do celular de baixo custo desde 2022

A Apple vai lançar, já no início de 2025, um novo iPhone SE — a primeira atualização para seu telefone de baixo custo desde 2022. Este modelo se parecerá com um iPhone 14, com uma tela OLED mais nítida que se estende por todo o dispositivo.

E, assim como os lançamentos de outros modelos previstos pela empresa para este ano, o novo iPhone SE será turbinado com o Apple Intelligence, as novas ferramentas de IA da Apple.

Há a expectativa de que a Apple consiga reduzir o preço deste novo iPhone SE para US$ 500 – e isso pode significar um sucesso de vendas.

Mas a grande novidade em 2025 virá em setembro, data prevista para o lançamento do iPhone 17. Essa linha oferecerá um novo tipo de smartphone — seria uma espécie de “quarto modelo de iPhone”.





A linha principal da Apple tem hoje três opções principais: o iPhone padrão, o Pro e o Pro Max. Durante anos, a Apple tem procurado encontrar um quarto tipo de telefone que realmente tenha impacto para seus clientes. Em 2020, ela tentou fazer isso lançando o iPhone 12 mini. O produto foi um fracasso comercial.

Então, o próximo movimento lógico foi ir na direção oposta. A Apple se livrou do mini e criou o iPhone 14 Plus, uma versão maior de seu telefone padrão. Assim como o mini, o Plus também foi um fracasso.

Um problema é o preço: o iPhone 15 Plus é apenas US$ 100 mais barato que o mais poderoso iPhone 15 Pro, então muitos consumidores acham que vale a pena gastar um pouco mais de dinheiro por um telefone significativamente melhor.

No próximo ano, a Apple dará outra chance a esse conceito de quarto modelo. A abordagem desta vez: um design muito mais fino. A ideia é criar uma espécie de versão “Air” do iPhone, algo que fica entre o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro. A comparação mais adequada é provavelmente com o MacBook Air original lançado há mais de uma década, que ficava entre o MacBook regular e o MacBook Pro.

A apresentação de vendas provavelmente será assim: se você quer algo mais sofisticado do que um iPhone padrão — mas não precisa realmente do desempenho, do tamanho da tela ou das câmeras de um modelo Pro — você pode obter algo que parece muito mais legal, mas com as especificações de um iPhone regular.

A combinação do novo SE e de um modelo slim pode ser boa o suficiente para proporcionar ao iPhone um crescimento significativo de vendas em 2025.

