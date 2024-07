Celular 5G por menos de R$ 600 é a nova aposta de Qualcomm e Xiaomi no Brasil. Vale a pena?

A- A+

De olho na ampliação de smartphones aptos para o 5G, a nova tecnologia de telefonia e internet móvel, no Brasil e em outros países da América Latina, a Qualcomm aposta em um novo processador de quinta geração mais acessível para celulares com o sistema operacional do Google, o Android.

A ideia é viabilizar celulares compatíveis com a nova tecnologia com preços mais baixos em países de renda média baixa. A promessa é que os aparelhos tenham preço de até US$ 99 (cerca de R$ 560, com base no câmbio atual).





Batizado de “Snapdragon 4s Gen 2”, o novo processador será usado inicialmente pela chinesa Xiaomi, que prevê os primeiros lançamentos até o fim deste ano. Em paralelo, a Samsung também vem lançando modelos mais baratos de 5G como forma de ampliar sua participação de mercado.

Segundo as empresas, embora a expectativa de preço seja menor, a estratégia é aumentar a quantidade de recursos nos novos smartphones, como melhorias na câmera e bateria mais potente, recursos até então presentes nos modelos mais premium.

A expectativa é que o modelo seja lançado em países da América Latina e outros mercados emergentes, como a Índia.

Veja os novos recursos dos modelos mais baratos:

Câmera

Qualcomm e Xiaomi apostam em celular 5G por menos de R$ 600 na América Latina — Foto: Divulgação/Qualcomm



O novo processador vai permitir que a câmera do smartphone capture fotos e vídeos ao mesmo tempo. Além disso, vai permitir uma alta resolução nas imagens, de até 84 MP.

Há ainda um sistema de estabilização de imagem durante a gravação de vídeos. Para imagens mais nítidas, há ainda um mecanismo interno nas lentes que combina vários disparos ao mesmo tempo.

Áudio

A solução de áudio nos aparelhos conta com inteligência artificial que diferencia a voz do usuário em uma ligação ou transmissão, cancelando todo o ruído ao fundo.

Eficiência energética

O novo processador conta com um sistema que permite maior economia de energia. Um exemplo é a possibilidade de carregar 50% do aparelho em apenas 15 minutos de recarga.

Conectividade

Também pela primeira vez, o novo processador vai possibilitar conexões em velocidade de até 1 Gbps. Tem ainda GPS de dupla frequência para maior precisão de localização.

