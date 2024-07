Atenção plena: recarregar as energias se sobrecarregando no celular pode ser prejudicial

A- A+

A dependência da tecnologia é uma realidade inevitável. Inclusive, arrisco-me a dizer que sua onipresença se transformou em uma extensão de nós mesmos. Smartphones, redes sociais e notificações constantes são parte da nossa rotina, frequentemente causando estresse e ansiedade.



Esse fenômeno é conhecido como “sobrecarga digital”, onde a mente é bombardeada por informações incessantes, dificultando o foco e a tranquilidade. Um levantamento feito pela Electronics Hub, por meio do estudo “Digital 2023: Global Overview Report” da DataReportal, revelou que o Brasil é o segundo país com mais pessoas em frente às telas.



A média é de nove horas por dia. Outro estudo, publicado no Journal of the American Medical Association, relacionou que o uso de smartphones por duas ou mais horas por dia já pode provocar um risco 10% maior de tendência ao TDAH.



Sem dúvidas, esses números ilustram um cenário preocupante: estamos nos tornando prisioneiros das telas, com consequências sérias para nosso bem-estar psicológico.



Como resposta aos malefícios da sobrecarga digital, o mindfulness - técnica que leva ao foco e consciência plena - se destaca como uma alternativa para afastar os momentos em que nos pegamos usando o celular, até mesmo para tentar “recarregar as energias”.



Por meio dessa meditação, podemos treinar a nossa mente para alcançar um estado de calma e atenção no presente.



É possível pensarmos no mindfulness como uma espécie de refúgio durante o “detox digital", capaz de simplificar o medo da desconexão virtual.



Além de aumentar a capacidade de autocontrole e reduzir a impulsividade, o que é crucial para resistir à tentação de verificar constantemente o celular, a prática promove um estado de relaxamento profundo e recuperação mental, contrabalançando os efeitos negativos do excesso de estímulos digitais.



Por isso, a combinação de um detox com a meditação não apenas ajuda a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, como também melhora a capacidade de viver o momento presente, promovendo uma sensação de bem-estar.



Como indivíduos, podemos incorporar o mindfulness em nossa rotina diária, reservando momentos para a meditação e a reflexão. Como sociedade, também é vital a conscientização sobre a importância do equilíbrio entre a tecnologia e o bem-estar mental.



Ao abraçar a prática de mindfulness, podemos transformar a inevitável presença da tecnologia em nossas vidas em uma oportunidade para crescimento pessoal, entendendo que a meditação, muito mais do que um método de relaxamento, é uma alternativa de enfraquecimento sob a nossa relação com as telas digitais.



A jornada pode ser desafiadora, mas os benefícios dessa desconexão para se reconectar-nos com o mundo ao nosso redor, e principalmente com o nosso interior, são inestimáveis.



*Psicóloga, mestra em mindfulness





- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Quinto Constitucional: compromisso com a justiça e a valorização da advocacia