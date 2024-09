Além do iPhone 16: veja os novos Apple Watch e AirPods que serão lançados nesta segunda (9)

A- A+

A grande estrela do evento anual da Apple que será realizado nesta segunda-feira a partir das 14h em Cupertino, Califórnia, será o lançamento do novo iPhone 16. Mas não é só isso.



Depois de um período de certo ostracismo em sua linha de dispositivos vestíveis, a Apple vai mostrar hoje novidades importantes no Apple Watch e nos fones de ouvido AirPods.

Será a primeira grande mudança nesses produtos desde o fim de 2022. As três versões do smartwatch — o SE, a linha padrão Series e o Ultra — serão atualizadas. E os dois modelos de AirPods de entrada receberão a atualização mais significativa de sua história.





Veja as novidades:

Apple Watch

Pela primeira vez em dois anos, a empresa está se preparando para atualizar todos os seus modelos de Apple Watch de uma só vez. Haverá um novo Apple Watch SE de entrada, um modelo de nível intermediário da Série 10 e o Ultra 3.

Series 10: A maior atualização na linha do Apple Watch será no modelo Série 10 — a versão intermediária —, que marca o décimo aniversário da introdução do produto em 2014. Pela primeira vez desde a Série 7, o principal modelo do Apple Watch terá um visual atualizado. O design geral será semelhante ao do Apple Watch Série 9, mas a empresa agora oferecerá opções de tamanho de tela ligeiramente maiores, em um design mais fino.



Modelo Ultra: O Apple Watch Ultra terá apenas pequenas alterações, focando em atualizações internas em vez de mudanças externas.



Apple Watch SE: A Apple está planejando uma versão renovada também do Apple Watch SE, o modelo de baixo custo atualmente vendido por US$ 230.



Inteligência artificial: Embora novos recursos de IA estejam chegando ao iPhone, iPad e Mac, não espere que os relógios recebam grandes capacidades do Apple Intelligence. Qualquer tecnologia de IA provavelmente será vinculada especificamente a um futuro serviço de coach de saúde.



Recursos do Apple Watch voltados para saúde

Oxigenação: No início do ano, a Apple foi forçada a remover a medição de oxigênio no sangue dos novos relógios devido a um processo judicial com a Masimo Corp. por questões de patentes. Não há evidências de que o recurso retornará a tempo para os modelos mais recentes, o que pode influenciar a decisão dos usuários de atualizarem ou não seus relógios para versões que não terão essa função.



Detecção de apneia: No entanto, um novo recurso importante de saúde está chegando: a detecção de apneia do sono, que se baseará no rastreamento de sono existente. Esse recurso tentará determinar se o usuário tem apneia do sono e, em seguida, sugerirá testes adicionais com um profissional de saúde. Embora a Apple esteja se preparando para anunciá-lo, a melhoria pode não estar disponível no primeiro dia em que o novo modelo for colocado à venda.



Pressão arterial: Por outro lado, enquanto a Apple pretendia trazer a detecção de hipertensão — ou pressão arterial alta — para o Apple Watch este ano, há sinais de que esse recurso foi adiado e não será lançado imediatamente.

iPods

A Apple está preparando dois novos modelos de AirPods para substituir os fones de ouvido de entrada da segunda geração e o modelo intermediário da terceira geração. Ambas as novas versões terão um visual semelhante ao dos AirPods Pro, incluindo um novo estojo, carregamento USB-C e qualidade de áudio aprimorada.

Ruído: Os AirPods de entrada serão redesenhados e incluirão uma versão com cancelamento ativo de ruído — algo que antes era exclusivo dos AirPods Pro.



Estojo com alto-falante: A Apple diferenciará os dois modelos dando à nova versão intermediária um estojo mais avançado com um alto-falante — facilitando a localização com o recurso "Buscar" da Apple —, além de cancelamento de ruído, para se equiparar aos AirPods Pro.



Bug nas baterias: Há algumas semanas, a Apple descobriu um bug nos próximos AirPods que fazia os fones de ouvido esgotarem a bateria rapidamente. Esse problema foi identificado como relacionado ao software e resolvido antes que os produtos fossem enviados pelas fábricas.



Saúde auditiva: Uma grande novidade é o foco maior na saúde auditiva. A Apple tem trabalhado para transformar os AirPods em um substituto para aparelhos auditivos, bem como em um dispositivo para realizar testes de audição. A empresa está se preparando para anunciar essas melhorias — codinome Yodel —, mas elas sofreram alguns atrasos e podem não estar disponíveis imediatamente.

Atualização do AirPods Pro e Max

Uma nova versão dos AirPods Pro continua em desenvolvimento, incluindo um design atualizado e melhor cancelamento de ruído. Está prevista para ser lançada já no próximo ano.



A Apple também tem trabalhado em uma atualização dos fones de ouvido AirPods Max, que virão em novas cores e trocarão o conector Lightning pelo USB-C, em conformidade com as novas leis da União Europeia. No entanto, ainda há um grande estoque de AirPods Max atuais, o que sugere que a atualização pode demorar um pouco mais.

Venda de dispositivos vestíveis

Dois anos atrás, a Apple lançou o primeiro relógio Ultra — um modelo mais robusto e sofisticado — elevando o preço médio do produto. Na ocasião, também revelou a segunda geração dos AirPods Pro, outro modelo de luxo. No ano passado, porém, a Apple não lançou nenhuma atualização significativa dos AirPods e fez apenas pequenas mudanças no Apple Watch.

É por isso que o evento de segunda-feira é um momento crucial para o negócio de dispositivos vestíveis. Ao fortalecer os AirPods mais acessíveis, a empresa pode atrair novos clientes para a linha. Da mesma forma, um novo impulso com o Apple Watch e os AirPods ajudaria a compensar as vendas lentas em outras áreas.

O novo headset Vision Pro, que também faz parte do segmento de vestíveis, não foi um grande sucesso para a Apple desde seu lançamento em fevereiro. A categoria também inclui o set-top box Apple TV, o alto-falante HomePod e os fones de ouvido Beats.

A falta de atualizações recentes tem afetado as vendas da divisão de dispositivos vestíveis da Apple, que também inclui produtos para casa e acessórios. A receita dessa unidade está prestes a cair pelo segundo ano consecutivo no ano fiscal de 2024, que vai até setembro. No entanto, os analistas esperam que a categoria se recupere em 2025, com um aumento de receita de 6,2%, chegando a US$ 39,5 bilhões.

Veja também

SELEÇÃO Apac abre seleção com 26 vagas e salários de até R$ 5,2 mil; saiba como se inscrever