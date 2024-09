A- A+

TECNOLOGIA Apple apresenta iPhone 16 com novo sistema de câmeras; confira os preços no Brasil Venda de produtos, como a linha Serie 10 de relógios, começa dia 20 de setembro

A Apple anunciou, nesta segunda-feira (9), o seu esperado iPhone 16 com novas cores e sistema de câmera na parte traseira. No Brasil, o iPhone 16 vai custar até R$ 15.499 no Brasil - confira os valores mais abaixo.



Além disso, a companhia apresentou a renovação de sua linhas de AirPods e Apple Watch. Confira os preços mais abaixo.



Batizado de "It's Glowtime" ("É tempo de brilhar", em tradução livre), o evento faz alusão à nova interface da Siri, agora integrada ao ChatGPT, da OpenAI.

Tim Cook, presidente da Apple | Foto: Apple/Reprodução

Tim Cook, presidente da empresa, destacou o Apple Intelligence ao falar sobre os novos iPhones 16. A nova geração vem com novo design de câmeras na parte traseira (alinhadas de forma vertical) e novas cores, como azul, verde, rosa, branco e preto.

A versão regular tem tamanho 6,1 polegadas e de 6,7, na versão plus. São os mesmo tamanhos da geração anterior.

Versão regular do iPhone 16 tem tamanho de 6,1 polegadas e a plus, 6,7 - Foto: Apple/Reprodução

-- A próxima geração de iPhones foi desenvolvida para a inteligência artificial, que vai trazer novas experiencia -- disse Cook.



Em evento realizado no Teatro Steve Jobs, na sede da companhia em Cupertino, nos Estados Unidos, foi anunciado que o iPhone 16 vem com o A18 Bionic , processador que permite que a nova versão seja 30% mais rápida que o iPhone 15.



A companhia apresentou as diferentes funções do iPhone com a inteligência artificial que vai ter IA integrada à Siri.

Foto: Apple/Reprodução

No Brasil, o iPhone 16 vai custar até R$ 15.499 no Brasil. A versão 16, mais simples, custa na casa dos R$ 7 mil.



Já a versão Pro inicia em R$ 10.499. O modelo 16 Pro Max, por sua vez, sai a partir de R$ 12.499.

Veja quanto custará o iPhone 16 no Brasil:

iPhone 16

128 GB: A partir de R$ 7.299

256 GB: A partir de R$ 8.099

512 GB: A partir de R$ 9.599

iPhone 16 Plus

128 GB: A partir de R$ 8.299

256 GB: A partir de R$ 9.099

512 GB: A partir de R$ 10.599

iPhone 16 Pro

128 GB: A partir de R$ 9.299

256 GB: A partir de R$ 10.099

512 GB: A partir de R$ 11.599

1 TB: A partir de R$ 13.099

iPhone 16 Pro Max

256 GB: A partir de R$ 10.999

512 GB: A partir de R$ 12.499

1 TB: A partir de R$ 13.999

Apple Intelligence

A gigante da tecnologia também aproveita ainda para oficializar o lançamento do iOS 18, seu mais recente sistema operacional, que traz o Apple Intelligence – uma ferramenta capaz de gerar textos e imagens a partir de simples comandos de voz ou texto dos usuários.

A Apple Intelligence, que será gratuita, estará disponível em inglês no próximo mês. Em 2025, a Siri com IA estará disponível em chinês, francês e espanhol, por exemplo. A versão em português ficou de fora da primeira leva.

A previsão da Wedbush Securities é que 80% das vendas sejam concentradas nos modelos Pro e Pro Max.

A chegada do novo iPhone, agora equipado com inteligência artificial, reforça a tendência de crescimento dos smartphones com esse tipo de tecnologia.

Um estudo da IDC prevê que as vendas globais de aparelhos capazes de gerar fotos e vídeos por IA devem crescer impressionantes 363,6% este ano, totalizando 234,2 milhões de unidades – o que representará 19% do mercado mundial de celulares.

Relógios com novas funções

A empresa iniciou o evento com o anúncio dos relógios com a Serie 10. O produto é ainda o menor já feito e conta com maior display. Segundo a empresa, é 30% menor em relação à geração anterior. Tem resistência até 50 metros de profundidade. E carrega 80% em trinta minutos. São três cores: ouro, prata e bronze.

Com inteligência artificial, foram destacadas funções como tradução na hora de trocar mensagens, gravações e alerta de queda. Entre as funções, o relógio também conta com a função para detectar a apneia do sono.



A função vai funcionar em 150 países. Com foco em esporte e saúde, a Apple destacou funções como medições de profundidade para mergulho e movimentação das ondas, por exemplo.

Os relógios serão vendidos a partir do dia 20 de setembro e terão preços a partir de US$ 399. A bateria dura 18 horas. Há a versão de alumínio e titânio.

A Apple também anunciou o Apple Ultra 2, relógio premium da companhia. O Apple Ultra 2 vem agora na cor “Saturn Black”. Permite até 72 horas de uso. A empresa destacou o uso de mapas mesmo sem conexão à internet. Também conta com funções de inteligência artificial e de saúde, como detectar apneia de sono e medição de ondas.

Fones

A Apple também apresentou uma renovação completa da sua linha fones de ouvido, o AirPods 4. Destacou funcões como cancelamento de ruído e sistema de inteligência de contexto, que aumenta e reduz o som de acordo com o ambiente.



Os novos AirPods podem ser carregados sem fio. A versão mais básica do AirPods 4 custa a partir de US$ 129. Já a versão com a função de cancelamento de ruído sai a partir de US$ 179.

Além disso, a empresa apresentou o Air Pod Max, com novas cores em tons leves, como cinza, salmão e creme. E preços a partir de US$ 549.Já os novos AirPods Pro 2 com a função de ajudar a quem tem problemas de audição. O produto com a função será vendido em mais de 100 países, segundo a empresa.

Veja também

ÁSIA Por que as mulheres no Japão ganham muito menos do que os homens?