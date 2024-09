Apple inicia pré-venda de iPhone 16 dia 24 e vendas no dia 27 de setembro

A- A+

A Apple vai abrir a pré-venda dos novos iPhones 16 no próximo dia 24 de setembro no Brasil. De acordo com fontes do mercado, as vendas começam já no dia 27 de setembro. Os preços começam em R$ R$ 7.799 e vão até R$ 15.499.

É a primeira vez que a companhia inicia a comercialização dos novos celulares no mesmo mês de lançamento.

A Apple anunciou hoje quatro novelos de iPhone 16. É a versão 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. As novidades vão de um redesenho no sistema de câmeras na parte traseira a tamanhos maiores, além de novas opções de cores. Além disso, a companhia apresentou a renovação de sua linhas de AirPods e Apple Watch.

O novo iPhone 16 com a Apple Intelligence, a inteligência artificial generativa. Com o recurso, será possível para traduzir em tempo real, fazer pesquisa de documentos e fotos dentro do iPhone, além de gerar imagens e textos. Segundo a Apple, a IA estará disponível em inglês no próximo mês. E em 2025 ganhará versão em mandarim, coreano, francês e espanhol.

Veja quanto custará o iPhone 16 no Brasil

iPhone 16

* 128 GB: A partir de R$ 7.799

* 256 GB: A partir de R$ 8.599

* 512 GB: A partir de R$ 10.099

iPhone 16 Plus

* 128 GB: A partir de R$ 9.499

* 256 GB: A partir de R$ 10.299

* 512 GB: A partir de R$ 11.799

iPhone 16 Pro

* 128 GB: A partir de R$ 10.499

* 256 GB: A partir de R$ 11.299

* 512 GB: A partir de R$ 12.799

* 1 TB: A partir de R$ 14.299

iPhone 16 Pro Max

* 256 GB: A partir de R$ 12.499

* 512 GB: A partir de R$ 13.999

* 1 TB: A partir de R$ 15.499

