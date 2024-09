A- A+

TECNOLOGIA Quando o iPhone 16 será lançado no Brasil? Veja data, valores e as novidades do aparelho Os preços do iPhone 16 no Brasil vão de R$ R$ 7.799 até R$ 15.499. Pré-venda começa dia 24 e as vendas dia 27

A Apple anunciou o seu esperado iPhone 16 com mudanças em todos os modelos. E já informou qual será o preço no Brasil: até R$ 15.499. A versão 16, mais simples, custa a partir de R$ 7.799. No país, a pré-venda começa dia 24, com a venda começando dia 27.

Lançamento do iPhone: 16, Plus, Pro e Pro Max

Em seu evento anual, a empresa apresentou quatro novas versões do iPhone: 16, Plus, Pro e Pro Max. As novidades vão de um redesenho no sistema de câmeras na parte traseira a tamanhos maiores, além de novas opções de cores. Além disso, a companhia apresentou a renovação de sua linhas de AirPods e Apple Watch.

Quando começam as vendas do iPhone 16?

As vendas nos Estados Unidos começam no dia 20 de setembro. A pré-venda já inicia nesta sexta-feira. No Brasil, a pré-venda começa dia 24, com a venda começando dia 27. O iOS18 estará disponível para atualização no dia 16 de setembro em todo o mundo.

Batizado de "It's Glowtime" ("É tempo de brilhar", em tradução livre), o evento faz alusão à nova interface da Siri, agora integrada ao ChatGPT, da OpenAI. O novo iPhone 16 vem com a Apple Intelligence, a inteligência artificial generativa. Com o recurso, será possível para traduzir em tempo real, fazer pesquisa de documentos e fotos dentro do iPhone, além de gerar imagens e textos.

Segundo a Apple , a IA estará disponível em inglês no próximo mês. E em 2025 ganhará versão em mandarim, japonês, francês e espanhol. O recurso de IA também estará disponível no iPhone 15 Pro.

Tim Cook, presidente da empresa, destacou o Apple Intelligence ao falar sobre os novos iPhones 16. A nova geração vem com novo design de câmeras na parte traseira (alinhadas de forma vertical) e novas cores, como azul, verde, rosa, branco e preto.

Qual vai ser o preço do iPhone 16?

A versão regular tem tamanho de 6,1 polegadas (começa com preço de US$ 799 nos EUA) e de 6,7 polegadas (com preço a partir de US$ 899), na versão plus. São os mesmo tamanhos do iPhone 15.

A versão Pro, no entanto, está maior. O iPhone 16 Pro agora tem tamanho de 6,3 polegadas (a versão anterior era 6,1) e o modelo Pro Max conta com tamanho de 6,9 polegadas (ante 6,7 polegadas da versão 15). Vem nas cores dourada, prateada e bronze. A versão Pro custa US$ 999. Já o modelo Pro Max sai a partir de US$ 1.199 nos EUA.

Novidades do iPhone 16

Entre as novidades de todos os modelos, está um botão na parte lateral direita que vai permitir fazer fotos mais rápidas. O botão, chamado de "camera control", terá ajuste de zoom e a possibilidade de escolher novas funções, como o modo foco.

-- A próxima geração de iPhones foi desenvolvida para a inteligência artificial, que vai trazer novas experiências -- disse Cook.

Câmera do iPhone 16

A câmera na parte traseira da versão 16 e 16 Plus conta com resolução de 24 MP e 48 MP. Há três opções de zoom - na linha 15 a opção só estava disponível na versão Pro. Já a versão 16 Pro e 16 Pro Max, que está com o mesmo design da versão anterior, elevou a resolução 48 MP para os diferentes tipos de câmeras (como a ultra-angular). Há cinco opções de Zoom.

Em evento realizado no Teatro Steve Jobs, na sede da companhia em Cupertino, o iPhone 16 vem com o A18 Bionic , processador que permite que a nova versão seja 30% mais rápida que o iPhone 15. A companhia apresentou no evento as diferentes funções do iPhone com a inteligência artificial que vai ter IA integrada à Siri.

Já a versão Pro conta com o processador A 18 Pro. Segundo a Apple, é 15% mais rápida que a geração anterior e consome 20% menos energia. A Apple destacou mais opções para editar imagens, que passa a contar com uma espécie de painel para mudar os tons das fotos. Em vídeos, será possível gravar em 4K com mais quadros por segundo (120), permitindo qualidade de cinema.

Apple Intelligence: Saiba como vão funcionar as novas funções de IA no iPhone

Veja quanto custará o iPhone 16 no Brasil

iPhone 16

128 GB: A partir de R$ 7.799

256 GB: A partir de R$ 8.599

512 GB: A partir de R$ 10.099

iPhone 16 Plus

128 GB: A partir de R$ 9.499

256 GB: A partir de R$ 10.299

512 GB: A partir de R$ 11.799

iPhone 16 Pro

128 GB: A partir de R$ 10.499

256 GB: A partir de R$ 11.299

512 GB: A partir de R$ 12.799

1 TB: A partir de R$ 14.299

iPhone 16 Pro Max

256 GB: A partir de R$ 12.499

512 GB: A partir de R$ 13.999

1 TB: A partir de R$ 15.499

Apple Intelligence ganha versão em espanhol em 2025

A Apple Intelligence será gratuita, de acordo com os executivos da companhia. Embora ganhe a versão em vários idiomas, o português ficou de fora dessa primeira leva.

A companhia também destacou o avanço do serviço de comunicação via satélite para novos países.

Relógios com novas funções

A empresa iniciou o evento com o anúncio dos relógios com a Serie 10. Segundo a empresa, o modelo é 30% mais fino em relação à geração anterior -- é o mais fino já feito, assim como o iPad Pro, lançado recentemente. O display é 1,5 vezes maior. Tem resistência até 50 metros de profundidade. E carrega 80% em trinta minutos. São três cores: ouro, prata e bronze.

Com alguns recursos de inteligência artificial, foram destacadas funções como tradução na hora de trocar mensagens, gravações e alerta de queda. Entre as funções, o relógio também conta com a função para detectar a apneia do sono. A função vai funcionar em 150 países, mas depende da aprovação dos órgãos reguladores. Com foco em esporte e saúde, a Apple destacou funções como medições de profundidade para mergulho e movimentação das ondas, por exemplo.

Os relógios serão vendidos a partir do dia 20 de setembro nos EUA e terão preços a partir de US$ 399. A bateria dura 18 horas. Há a versão de alumínio e titânio.

A Apple também anunciou o Apple Ultra 2, relógio premium da companhia. O Apple Ultra 2 vem agora na cor “Saturn Black”. Permite até 72 horas de uso. A empresa destacou o uso de mapas mesmo sem conexão à internet. Também conta com funções de inteligência artificial e de saúde, como detectar apneia de sono e medição de ondas.

Fones

A Apple também apresentou uma renovação completa da sua linha fones de ouvido, o AirPods 4. Destacou funções como cancelamento de ruído e sistema de inteligência de contexto, que aumenta e reduz o som de acordo com o ambiente. Os novos AirPods podem ser carregados sem fio. A versão mais básica do AirPods 4 custa a partir de US$ 129. Já a versão com a função de cancelamento de ruído sai a partir de US$ 179.

Além disso, a empresa apresentou o Air Pod Max, com novas cores em tons leves, como cinza, salmão e creme. E preços a partir de US$ 549.

A principal novidade vem com os novos AirPods Pro 2, que terá a função de ajudar quem tem problemas de audição. O produto com a função será vendido em mais de 100 países, segundo a empresa.

A gigante da tecnologia também aproveita ainda para oficializar o lançamento do iOS 18, seu mais recente sistema operacional, que traz o Apple Intelligence – uma ferramenta capaz de gerar textos e imagens a partir de simples comandos de voz ou texto dos usuários.

A previsão da Wedbush Securities é que 80% das vendas sejam concentradas nos modelos Pro e Pro Max.

A chegada do novo iPhone, agora equipado com inteligência artificial, reforça a tendência de crescimento dos smartphones com esse tipo de tecnologia. Um estudo da IDC prevê que as vendas globais de aparelhos capazes de gerar fotos e vídeos por IA devem crescer impressionantes 363,6% este ano, totalizando 234,2 milhões de unidades – o que representará 19% do mercado mundial de celulares.

