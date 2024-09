Mercado Livre Experience 2024 destaca a sustentabilidade no comércio online

A- A+

SÃO PAULO (SP) — A sustentabilidade no comércio online foi um dos destaques apresentados no Mercado Livre Experience 2024, maior feira de e-commerce de América Latina, que aconteceu no Transamérica Expo, em São Paulo, durante os dias 24 e 25 deste mês, com 100 palestrantes e 18 mil visitantes.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a gerente sênior de sustentabilidade do Mercado Livre, Laura Motta, falou sobre a gestão de impacto ambiental da empresa, destacando os projetos envolvendo o uso de energias renováveis, embalagens sustentáveis, e logística cada vez mais eficiente.

Segundo Motta, o plano de ação está estruturado em três pilares principais: gestão ambiental, empreendedorismo e investimentos sociais.

Compromisso com o meio ambiente

O primeiro pilar é focado na gestão do impacto ambiental da operação do Mercado Livre, com ênfase na mobilidade sustentável. Ela destaca que mais de 60% das operações da empresa no Brasil já utilizam energias renováveis, por exemplo.

“Hoje o Mercado Livre tem uma das maiores frotas elétricas do Brasil. São mais de 2 mil veículos elétricos na nossa frota. A gente vem olhando para caminhões movidos a gás natural e a gente no ano passado fez uma chamada de inovação com um laboratório nos Estados Unidos para buscar novas soluções de mobilidade de baixo carbono na América Latina”, ressalta.

Além disso, a empresa está trabalhando na melhoria das embalagens, incorporando materiais reciclados e orientando os consumidores sobre o descarte correto, como parte da iniciativa de promover uma economia circular.

Empreendedorismo sustentável

O segundo pilar da estratégia da empresa está relacionado ao empreendedorismo de impacto positivo. A gerente explica que para colocar a ideia em prática, o Mercado Livre vem ampliando a visibilidade de produtos sustentáveis, os categorizando e implementando estratégias que promovam marcas comprometidas com a redução de impactos ambientais.

Um dos grandes destaques dessa estratégia é o programa "Agora Vai Mulher". O projeto oferece educação financeira para mulheres microempreendedoras, com foco principal nos setores de beleza, moda, varejo e alimentação.

As participantes recebem formação flexível — que se adapta à realidade de cada uma —, e depois são integradas a uma comunidade de empreendedoras por meio do WhatsApp. A meta é desenvolver a independência financeira destas mulheres.

“O programa ‘Biomas a um clique’ também faz parte dessa estratégia, com a qual a gente fomenta negócios sustentáveis por meio do comércio eletrônico e usa o e-commerce para democratizar o acesso a esses produtos também”, diz a gerente sênior.

Investimento social

A terceira frente em que a empresa é trabalha voltado ao investimento social e comunitário. A empresa promove, por exemplo, uma educação em tecnologia para jovens, buscando prepará-los para o futuro profissional.

“O Mercado Livre tem uma plataforma, que se chama Beta Hub, que tem cursos de tecnologia em diversos segmentos para jovens de 16 a 18 anos desenvolverem habilidades digitais. Então vai desde programação até como identificar uma fake news. A gente tem diversos conteúdos e muitas bolsas abertas e ótimas oportunidades para os jovens acessarem”.

Logística reversa

Por fim, a diretora ressaltou, ainda, que o Mercado Livre está trabalhando na otimização da logística reversa, processo que acontece após a entrega de algum pedido, como devoluções e descarte de embalagens.

Segundo Motta, o objetivo é garantir que produtos devolvidos retornem corretamente à cadeia ou sejam doados, além de buscar parcerias com fabricantes para aprimorar o processo e incentivar a compra de novos produtos a partir de itens reciclados, finaliza.

