Mercado Livre Experience 2024 Mercado Livre busca expansão do "Biomas a um Clique" no Nordeste Somente em Pernambuco, já existem 100 empreendimentos ativos no programa, sendo 8% deles relativos ao bioma Caatinga

SÃO PAULO (SP) — Durante a oitava edição da Mercado Livre Experience, maior evento voltado a e-commerce na América Latina, o recém-criado “Biomas em um Clique” foi exposto por Laura Motta, gerente sênior de sustentabilidade do Mercado Livre e porta-voz do projeto.

O projeto, que busca fortalecer a comercialização de produtos sustentáveis ligados à biodiversidade brasileira, apoia associações, cooperativas e pequenas empresas a venderem produtos regionais na plataforma do Mercado Livre, com foco em negócios que operam de forma ecologicamente responsável.

“Hoje os negócios que são selecionados recebem capacitação sobre venda online, acesso ao mercado e como ter uma estratégia comercial que seja multicanal, eles recebem uma mentoria individualizada que acompanha o dia a dia desses negócios em todo esse processo”, disse Laura Motta em entrevista à Folha de Pernambuco.

De acordo com a gerente de sustentabilidade da empresa, um dos maiores exemplos do funcionamento do projeto é como ele facilita a logística de vendas para empresas da região Norte. O Biomas a um Clique se propõe, então, a resolver o gargalo, oferecendo suporte na comercialização e distribuição destes produtos.

“A gente tem o Café Apuí, por exemplo, que é um café agroflorestal, produzido na Amazônia, que está gerando renda para 180 famílias na região. Esse é um produto que demoraria dois dias para chegar de Manaus, entre todas as intercorrências desse caminho. Mas agora, é um produto que está no Mercado Livre, então qualquer consumidor de São Paulo, quando compra o café, recebe esse em até 24 horas”, explica.

A Amazônia não é o único bioma na mira da plataforma. O programa abrange ainda a Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado, beneficiando até agora mais de 160 negócios, com 96 iniciativas ativas atualmente.



Para 2024, a gigante do mercado virtual abriu uma nova chamada, que vai até o dia 30 de outubro, para negócios que produzem de maneira sustentável e estão prontos para acessar o mercado. Os selecionados receberão benefícios como taxas subsidiadas, apoio logístico e visibilidade em campanhas promocionais.

Além de alimentos, que representam a maior parte do portfólio, o programa também apoia a comercialização de artesanato, moda, cosméticos e produtos de bem-estar, setores que estão em constante crescimento, segundo a especialista.

A busca por empreendimentos no Nordeste

Laura explica que o Mercado Livre está ampliando seus esforços para encontrar mais negócios na região Nordeste, especialmente aqueles oriundos da Caatinga, um bioma com poucas iniciativas ativas no programa.

Somente em Pernambuco, já existem 100 empreendimentos ativos no programa, sendo 8% deles relativos ao bioma Caatinga.

Em julho, a empresa também anunciou o patrocínio ao Passo do Frevo, incluindo uma exposição sobre Moraes Moreira, dentro da estratégia de apoiar a economia criativa e fortalecer a identidade cultural do Brasil.

A gerente também explica que o cenário favorável, em que o país, como um todo, está assumindo a liderança em temas de bioeconomia nas discussões internacionais, como no G20, a multinacional vê a oportunidade de liderar a agenda de sócio-biodiversidade.

“Quando a gente olha para o futuro, o nosso desafio e a nossa expectativa é aproveitar esse momento da agenda para poder incursionar ainda mais a geração de renda por meio desses empreendimentos”, finaliza.

*O jornalista viajou a convite do Mercado Livre.

