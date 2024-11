A- A+

Black Friday Empresas devem redobrar atenção à LGPD na Black Friday Aumento no fluxo de dados exige reforço na proteção e conformidade com a lei

A Black Friday traz consigo um aumento expressivo no volume de dados pessoais coletados e processados por empresas, especialmente no e-commerce e varejo. Com isso, torna-se essencial que os negócios estejam atentos às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), garantindo a segurança das informações coletadas durante o período.

A advogada Larissa Cahú, especialista em Proteção de Dados, destaca que a alta demanda de consumidores leva a um fluxo intenso de informações, como dados de pagamento e endereços, utilizados para transações, personalização de ofertas e atendimento ao cliente. Para mitigar riscos, ela recomenda ações como a revisão de políticas de privacidade, limitação de acesso aos dados coletados, minimização da coleta de informações, capacitação de funcionários e um plano robusto de gerenciamento de incidentes.

Riscos e vulnerabilidades

Larissa alerta para o aumento da exposição a cibercrimes durante a Black Friday. Vazamentos de dados podem comprometer informações sensíveis e expor consumidores a fraudes, como táticas de phishing, em que criminosos utilizam e-mails ou sites falsos para roubar dados financeiros.

“A centralização dos dados sem mecanismos adequados de segurança cria vulnerabilidades. Um incidente de segurança pode gerar danos significativos, tanto para consumidores quanto para a reputação das empresas”, explica a advogada.

Como agir em caso de incidentes

Em situações de vazamento ou ataque cibernético, é fundamental que as empresas atuem rapidamente. Um plano de resposta deve prever o envolvimento de equipes multidisciplinares e estabelecer procedimentos claros para conter e mitigar os danos.

“É crucial identificar a origem do problema, avaliar o impacto e determinar quais dados foram comprometidos. Além disso, notificar a autoridade competente e os consumidores, quando necessário, é uma exigência da LGPD”, reforça Larissa.

Diferencial competitivo

A especialista aponta que a proteção de dados vem se tornando um diferencial competitivo no mercado. Empresas que demonstram transparência e eficácia na segurança das informações conquistam a confiança dos consumidores, destacando-se como marcas confiáveis em um cenário cada vez mais atento à privacidade.

Com a crescente conscientização dos consumidores sobre a importância de seus dados pessoais, o comprometimento com a LGPD vai além da obrigatoriedade legal, transformando-se em uma vantagem estratégica para empresas que priorizam a proteção das informações coletadas.

