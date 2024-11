A- A+

Conscientização Corrida no Recife promove conscientização sobre o Dia de Luta contra a Aids neste domingo (1º) Circuito acontece no Parque 13 de Maio e também contará com testagem com profissionais do Departamento de DST e Aids da Secretaria da Saúde do Recife

O Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, será palco de uma corrida especial em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, neste domingo (1º).

A concentração para a corrida acontecerá às 7h30. Os participantes receberão uma camisa comemorativa em alusão ao Dezembro Vermelho, mês de luta contra o HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's).

O evento é gratuito e tem realização do Grupo de Trabalho em Prevenção Posithivo (GTP+) e apoio da Prefeitura do Recife. O circuito será realizado dentro do próprio parque.





Além da promoção de saúde, através da atividade física, o momento deve servir para promover a discussão sobre diagnóstico, prevenção e tratamento da Aids.

Durante o circuito, haverá a possibilidade de fazer a testagem com profissionais do Departamento de DST e Aids da Secretaria da Saúde do Recife, além da presença de professores de educação física da Prefeitura da capital, com a oferta de alongamento e exercícios.

O Dia Mundial da Luta contra a Aids, em 1º de dezembro, lembra ainda os 24 anos da ONG GTP+. O evento promete ser um esquenta para o grande Circuito Jubileu de Prata, que, em 2025, vai celebrar os 25 anos da instituição no Recife.

Aids em Pernambuco

Em 2022, quando o Ministério da Saúde divulgou os últimos dados sobre HIV/Aids no país, Pernambuco era o estado com o maior número de infecções pelo vírus na região Nordeste. Apenas naquele ano, foram registrados 1.046 novos casos da doença no estado.

Já no Recife, no período de janeiro a dezembro de 2022, foram registrados 615 novos casos de infecção pelo HIV.

ONG

O Grupo de Trabalho em Prevenção Posithivo (GTP+) é uma ONG sem fins lucrativos fundada em 2000 com o objetivo de atender a pessoas que vivem com HIV/Aids em Pernambuco.

Desde a criação, promove trabalhos de prevenção e busca contribuir para o enfrentamento da epidemia, buscando encorajar o ativismo e a prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além do fortalecimento dos direitos e da cidadania das pessoas que convivem com o vírus.



Foi a primeira instituição do Brasil com coordenação colegiada formada apenas por pessoas vivendo com HIV/Aids. A entidade está localizada na Avenida Manoel Borba, na Boa Vista, Recife. Saiba mais acessando a página no Instagram.

Serviço

O que: Corrida de conscientização sobre a Aids

Quando: Domingo, 1º de dezembro de 2024

Horário: Das 7h30 às 10h

Onde: Parque 13 de Maio



