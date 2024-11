Santa Cruz apresenta Yuri Ferraz, que revelou admiração pelo clube: "Vi uma torcida apaixonada"

A- A+

O Santa Cruz apresentou nesta quarta-feira (27), o lateral-direito Yuri Ferraz, jogador que acumulou passagens pelo Amazonas, ABC e Caxias, sempre jogando a Série C nos últimos anos. Mesmo com propostas de um mercado acima, o atleta garantiu que a vinda ao Arruda não levou muito tempo para ser definida.

“O acerto com o Santa Cruz foi bem simples. Pela camisa, pela torcida. Tive uma oportunidade de vir ao estádio, e quando eu vi a torcida apaixonada, o modo como eles amam o clube, foi a primeira coisa que me chamou atenção. Era uma vontade que eu já tinha", disse.

O jogador se notabiliza pela alto número de partidas realizadas nas últimas temporadas e se define como um atleta de muita entrega, algo que a torcida tricolor valoriza demais. “Minhas características são de um jogador aguerrido, de grupo, que vai lutar do começo ao fim. Vou bem na marcação, principalmente em momentos de um para um, além que apoio bem no ataque”, garantiu.

Yuri Ferraz, lateral-direito do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Projetando já a disputa do Campeonato Pernambucano de 2025, o Tricolor do Arruda deve entrar com a quarta maior receita do torneio. Largando atrás dos principais concorrentes, pelo menos nesse quesito financeiro, Yuri argumenta que o clube precisa olhar para si e construir a própria história.

“Eu não tenho muito o que falar de Retrô, Náutico e Sport. O mais importante para nós é olhar o agora e fazer nosso dever. Tenho certeza que estamos fazendo uma boa pré-temporada e vamos chegar bem. Todos aqui no clube já tiveram conquistas no futebol. Agora precisamos nos juntar e buscar a nossa conquista e colocar o Santa no seu devido lugar".



