Futebol de base Náutico termina ano de base em Pernambuco com título; Sport é maior campeão e Santa fica zerado O Leão conquistou cinco dos oito principais torneios disputados no calendário de base em 2024; Cobra Coral não chegou nem nas finais

O calendário de competições de base em Pernambuco chegou ao fim nesta quarta-feira (27), com o título do Náutico diante do Retrô pela Copa Pernambuco Sub-20. O Sport foi o maior vencedor com cinco torneios e o Santa Cruz não celebrou nenhuma conquista.

As competições de base do futebol pernambucano engloba as seguintes disputas: Pernambucano Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, além da Copa Pernambuco nas mesmas categorias.

A Copa Pernambuco foi uma novidade da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) que dobrou o número de torneios para os jovens atletas do Estado.

O Sport foi o maior vencedor dos títulos com a conquista em cinco dos oito torneios realizados (Pernambucanos Sub-20, Sub-17 e Sub-15, e as Copas Pernambuco Sub-15 e Sub-13).

O Retrô venceu dois (Pernambucano Sub-13 e Copa Pernambuco Sub-17) e o Náutico terminou com um (Copa Pernambuco Sub-20).

Além de não conquistar um título, o Santa Cruz não conseguiu chegar na final de nenhuma das oito competições. O América-PE foi uma surpresa no Pernambucano Sub-17 e ficou com o vice.

As competições de base do futebol pernambucano contaram com transmissões ao vivo da TV FPF Betnacional.

“A base é a essência do futebol. O trabalho que vem sendo feito em Pernambuco é a garantia de um futuro de destaque para o esporte, não apenas para os clubes locais, mas para o futebol nacional”, destacou o presidente da FPF, Evandro Carvalho.

Campeões de base em 2024

Pernambucano Sub20: Sport

Copa Pernambuco Sub20: Náutico

Pernambucano Sub17: Sport

Copa Pernambuco Sub17: Retrô

Pernambucano Sub15: Sport

Copa Pernambuco Sub15: Sport

Pernambucano Sub13: Retrô

Copa Pernambuco Sub13: Sport



