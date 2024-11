A- A+

Náutico Náutico oficializa a contratação do goleiro Wellerson Arqueiro já vem trabalhando com o grupo alvirrubro desde o início da pré-temporada

O Náutico oficializou, nesta quarta-feira (27), a contratação do goleiro Wellerson para a temporada 2025.

O jogador de 27 anos já vinha treinando com o grupo alvirrubro desde o último dia 20, quando o clube deu início à pré-temporada.

Novo goleiro do Timbu, Wellerson se destacou com a camisa do Anápolis-GO neste ano durante a campanha do vice-campeonato da Série D. No total, foram 38 jogos pelos goianos na temporada.

Além da equipe de Goiás, o novo reforço alvirrubro já passou por Veranópolis-RS, Santo Ângelo-RS, Sapucaiense-RS, Três Passos-RS, Cruzeiro-RS, São Luiz-RS, Canoinhas-SC e Jataiense-GO.

O teste isocinético é um dos mais importantes a cada pré-temporada. É por isso que escolhemos o Instituto do Movimento Epitácio Rolim Filho (IMERF) para estar ao nosso lado neste momento. É com muito trabalho e com grandes parcerias que caminharemos em 2025! pic.twitter.com/ZycoWcJfpo — Náutico (@nauticope) November 23, 2024

