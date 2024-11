A- A+

Futebol Com acesso recente na bagagem, Igor Fernandes foca em experiência para ajudar o Náutico na Série C Lateral estava na Ferroviária-SP, compondo o elenco que conseguiu subir para a Série B neste ano

Tudo que o torcedor do Náutico deseja em 2025 é que o novo reforço do clube, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, traga a mesma sorte que deu para a Ferroviária em 2024. Neste ano, o atleta fez parte do elenco do clube paulista que obteve o acesso à Série B, maior objetivo do Timbu no ano que vem. Para isso, a cara nova dos alvirrubros foca na experiência adquirida na terceira divisão para repetir o feito.

“Venho de dois acessos, o último com a Ferroviária em 2024. Posso agregar com a experiência que tive na Série C. É uma divisão difícil, com jogos complicados principalmente na segunda fase. Posso agregar com minha experiência nesse novo processo que está sendo realizado para esse elenco em 2025”, afirmou, indicando que também pode servir de aconselhador para os mais jovens do elenco.

“A gente procura ajudar os mais novos, dando conselho para eles escolherem os melhores caminhos para a profissão em médio e longo prazo. Isso agrega dentro de campo e na carreira deles”, completou.

Formado na base do Corinthians, Igor também vestiu as camisas de Ferroviária, Linense, Avaí, ABC, CSA, Remo e Paysandu. O jogador chega para disputar posição com Luiz Paulo.

“Luiz Paulo eu não conhecia pessoalmente, mas já acompanho dentro de campo há muito tempo. Felizmente, eu agora terei a oportunidade de trabalhar com ele. É um jogador que agrega muito dentro de campo e com o elenco. Teremos uma disputa sadia e isso contribui para aumentar o meu nível, o dele e o da equipe”, apontou.

Fernandes também elogiou o técnico Marquinhos Santos, com quem trabalhou em 2023, no Paysandu. “Ele é um treinador moderno, com novos conceitos de parte tática e técnica. Tem tudo para fazer sucesso aqui. Fora de campo, ele é um cara sensacional no diálogo. Isso é fundamental para dar certo”, declarou.

Veja também

Resolução Luiz Henrique pede desculpas a Hulk antes da final da Libertadores