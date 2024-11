A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do lateral Igor Fernandes Jogador foi o primeiro a ser anunciado pelo Timbu para a temporada 2025

O Náutico oficializou nesta terça (26) a contratação do lateral-esquerdo Igor Fernandes, de 32 anos, ex-Sport. O jogador foi o primeiro nome a ser anunciado pelo Timbu para a temporada 2025.

Formado na base do Corinthians, Igor também vestiu as camisas de Ferroviária, Linense, Avaí, ABC, CSA, Remo e Paysandu. O jogador chega para disputar posição com Luiz Paulo.

