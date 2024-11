Artilheiro do Náutico em 2024, Paulo Sérgio retorna aos treinos

A- A+

O artilheiro está de volta aos trabalhos. Nesta terça-feira (26), o atacante Paulo Sérgio se reapresentou ao clube, iniciando as atividades da pré-temporada 2025, com o pontapé dado no dia 20 de novembro. O atleta havia informado à direção do Timbu que se juntaria posteriormente por conta de questões particulares que estava resolvendo no Rio de Janeiro.

Paulo Sérgio foi o artilheiro do Náutico na temporada 2024, com 16 gols marcados em 33 jogos. Desses, 10 foram na Série C, fazendo o centroavante terminar o campeonato como artilheiro, ao lado de Kayke, do São Bernardo-SP.

O jogador foi um dos primeiros a renovar vínculo com o Náutico para 2025. Além dele, o Timbu manteve outros atletas da temporada anterior como os laterais Arnaldo e Luiz Paulo, os volantes Sousa e Marco Antônio, os meias Renato Alves e Patrick Allan, além do atacante Bruno Mezenga.

Em 2025, Paulo Sérgio pode fazer do Náutico o clube em que mais balançou as redes na carreira. O Timbu ainda está atrás do Deagu, da Coreia do Sul, onde marcou 17 gols, e do Operário-PR, equipe em que fez 25.

"Todo mundo sabe como trabalho no dia a dia para melhorar cada vez mais. Tenho certeza de que 2025 não será diferente. Continuarei trabalhando para ajudar a nossa equipe a alcançar os objetivos", afirmou Paulo Sérgio, no ato da renovação.



Veja também

MMA McGregor admite que errou após condenação por agressão sexual: 'Não posso voltar atrás'