Futebol de base Treinador do Santa Cruz faz análise do sorteio na Copa São Paulo Torneio começa em 2 de janeiro e a Cobra Coral estará sediada na cidade de Tanabi

O Santa Cruz conheceu na última segunda-feira (25) o seu grupo na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com Tanabi-SP, Operário-PR e Força e Luz-RN, o treinador Edy Lima projeta uma disputa acirrada pelas duas vagas na fase de mata-mata e fez um balanço da categoria em 2024.

Pela 28ª vez, o Santa Cruz confirma sua participação na Copa São Paulo. O Tricolor estará sediado em Tanabi, cidade localizada a 477 km da capital paulista. Conforme revelado para reportagem da Folha de Pernambuco, toda a logística tricolor será definida a partir da próxima semana, como afirmou o diretor de base, Fernando Nunes.

O Santa enfrentará duas equipes que chegaram nas finais dos estaduais sub20 neste ano, e a projeção é de grandes desafios ainda na primeira fase. "Nós pegamos um grupo forte. Operário e Força e Luz chegaram nas finais do Paranaense e Potiguar, respectivamente. E o Tanabi, que é uma equipe que está sempre jogando campeonatos em São Paulo, que é a maior praça do futebol, então não teremos jogo fácil", refletiu Edy Lima.

"Sabemos da grandeza do Santa, o peso da camisa que carregamos, então temos uma responsabilidade muito grande de passar de fase e será isso que vamos em busca", definiu o objetivo.

Desempenho e revelações



Em 2024, a categoria sub20 tricolor não conquistou títulos, ficando nas semis do Campeonato Pernambucano e da Copa Pernambuco, além de terem sido eliminados na 1ª fase da última Copinha. Ainda assim, o trabalho realizado é visto como positivo, com vários atletas compondo o elenco principal na atual pré-temporada e algumas negociações com clubes importantes.

Pedro Maia é um dos destaques da base do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Entre os jogadores que estão sendo utilizados por Itamar Schülle neste momento, o volante Pedro Maia esteve perto de ser dispensado do clube e hoje é uma boa esperança de futuro. "Fizemos um mapeamento de atletas e alguns estavam para serem dispensados. Nós produzimos uma análise e repatriamos alguns nomes, como foi o caso de Pedro Maia, que hoje está integrado ao time de cima", revelou.

"Da Copinha de 2024, o lateral-direito Fernando foi vendido ao Cuiabá. Lázaro, Jhonathan e David Miguel foram emprestados para o mesmo clube com opção de compra. Renato Breno foi emprestado para o Vasco, com porcentagem deixada para o Santa".

